El conocimiento del autismo permite un diagnóstico precoz

Hace algunos años poder detectar el autismo en la provincia era algo complicado ya que no había conocimiento sobre el tema ni en la sociedad ni en la esfera de la medicina. Sin embargo, esta situación se ha revertido gracias a las informaciones que los sanjuaninos fueron obteniendo y a la mayor difusión de las mismas. Este panorama lo comentó Marina Aldeco, presidenta de la Asociación Civil Pascua, quien vivió difíciles momentos cuando comenzó a notar algunas conductas inusuales en su hijo y en la provincia no daban con el diagnóstico por lo que tuvo que llevarlo a Buenos Aires donde le dijeron que tenía la discapacidad. En el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo te contamos cómo fue revertido este contexto con el pasar del tiempo.

Actualmente el hijo de Marina, Lucas, tiene 15 años, a los 6 fue diagnosticado con autismo luego de algunas idas y vueltas en el proceso. “Desde bebé siempre vi que había algo, si bien el hacía contacto visual y todo, era un niño que podías dejarlo en cualquier lugar y no requería atención, no lloraba, no pedía brazos. A los 3 años se enfermó de los riñones por eso pensábamos que los berrinches eran por los corticoides pero recién a los 6 años decidí llevarlo a Buenos Aires porque acá lo había llevado a terapeutas y nadie me sabía decir qué es lo que tenía el niño. Allá me dijeron que era autista y que no pudo ser detectado fácilmente porque era leve por eso apenas llegamos a la provincia empezó las terapias”, contó.