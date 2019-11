El Consejo de la Magistratura posterga el tratamiento de denuncias contra Bonadio y Canicoba Corral

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió hoy por unanimidad la postergación del tratamiento del dictamen que propone la desestimación de las denuncias contra los jueces federales Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral por presunto mal desempeño de sus funciones.



La decisión fue tomada por unanimidad por los consejeros que integran la comisión, en lo que sería una de las últimas reuniones que mantendrán con la actual conformación del cuerpo encargado de seleccionar y remover magistrados.



La razón por la que se decidió la postergación del tratamiento del expediente se debe a que, en el caso de Bonadio, no llegó aún la prueba solicitada, y en el de Canicoba Corral, porque ingresó a último momento, sin dar tiempo a que los consejeros integrantes de la comisión pudieran analizarla, según se argumentó esta mañana en la Comisión.



Luego, en el plenario que tenga lugar más cerca del mediodía, el dictamen volverá a tratarse, para que todos los integrantes del Consejo se pronuncien respecto a la decisión tomada en comisión, donde puede surgir de esta instancia el planteo de cambios o su votación tal cual se aprobó, con lo que se completará la totalidad del trámite en la misma jornada.



De todas formas, si prospera la postergación en el plenario, la próxima vez que se trate el dictamen será con una nueva composición del órgano, tras la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso y la asunción del presidente electo, Alberto Fernández, el 10 de diciembre.



Hasta ayer, el oficialismo buscaba avanzar con la desestimación de las denuncias contra ambos magistrados denunciados por presunto mal desempeño de sus funciones.



En el Consejo de la Magistratura hay cuatro expedientes que ponen en tela de juicio el desempeño del juez Bonadio, quien instruye, entre otros expedientes, el correspondiente a los llamados cuadernos de la corrupción, como así también la causa Los Sauces y la del Memorándum de Entendimiento con Irán.



Se trata de trámites iniciados por denuncias formuladas por Carlos Beraldi, uno de los abogados de la senadora nacional y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, y por el ex director de la AFI y senador nacional electo por Neuquén, Oscar Parrilli.



A esos dos expedientes se suma un tercero, iniciado a instancias de una denuncia formulada por el abogado Federico Paurolo, quien representa al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti ante la Justicia, y un cuarto, motorizado por Luis Ferreyra y Myriam Kohen, familiares del dueño de la empresa Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, excarcelado en octubre pasado en el marco de la causa de los cuadernos.



La intención era poner hoy sobre la mesa cuatro dictámenes desestimatorios de las denuncias contra el magistrado, dos de ellos redactados por el ahora ex consejero por el Ejecutivo Juan Bautista Mahiques, sostenidos ahora por su reemplazante, Facundo Bargalló Benegas.



En tanto, otro de los dictámenes, también con la propuesta de desestimar las denuncias formuladas contra Bonadio, fue elaborado por el diputado nacional Pablo Tonelli; mientras que el cuarto, en el mismo sentido, será sostenido por el juez federal platense Juan Manuel Culotta.



A estas propuestas se suma otra que sugiere a la Comisión la desestimación de un conjunto de denuncias por presunto mal desempeño de sus funciones acumuladas contra el juez Canicoba Corral por su actuación en la causa contra el ex dirigente sindical Omar "Caballo" Suárez, actualmente bajo prisión domiciliaria.



En este caso, la propuesta de desestimación llega de la mano del consejero por el estamento de los abogados, Carlos Más Vélez, de extracción radical.