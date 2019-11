El conservador Iohannis gana las presidenciales rumanas pero no evita el balotaje, según sondeos

AGENCIA TÉLAM

El presidente de RumanIa, el conservador Klaus Iohannis, se impuso hoy en las elecciones presidenciales al obtener entre el 38,7 y el 42% de los votos, sin mayoría suficiente para evitar una segunda ronda electoral, según los sondeos a pie de urna.



Por detrás de Iohannis las encuestas sitúan a la candidata del Partido Social Demócrata (PSD), la ex primera ministra Viorica Dancila, con entre el 18 y el 22,5% de los votos.



De confirmarse esos datos con el recuento oficial, los dos se disputarán la presidencia de Rumanía en la segunda vuelta el 24 de noviembre.



En tercera posición habría quedado el candidato de la alianza USR PLUS, Dan Barna, a quien los tres sondeos a pie de urna que se publicaron le otorgan alrededor de un 16% de los votos.



"Nunca los rumanos habían votado tanto y tan claro contra el PSD", dijo Iohannis al cierre de las urnas desde la sede del Partido Nacional Liberal (PNL), antes de pedir el voto para la segunda vuelta a todos los que se han manifestado los últimos años contra las reformas judiciales de los gobiernos del PSD, citó la agencia de noticias EFE.



También hizo declaraciones la ex primera ministra Dancila, cuyo Gobierno cayó el pasado 10 de octubre en una moción de censura después de ser criticada por suavizar las leyes contra la corrupción e intentar llevar a cabo una polémica reforma de la justicia que le valió duras recriminaciones de la Comisión Europea (CE).



La candidata del PSD se felicitó por llegar a la segunda vuelta y se mostró confiada en sus opciones de ganar a Iohannis.



"Espero que muchos rumanos se unan a nosotros", declaró Dancila, en referencia a "quienes hoy han dado su voto a otros candidatos".



Más de 18,2 millones de rumanos -715.000 de ellos en el extranjero- estaban llamados hoy a las urnas para elegir a quien será su presidente durante los próximos cinco años.



Se espera que los resultados oficiales empiecen a conocerse a partir de mañana.