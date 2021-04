El Conte Grand tiene talleres para la primera parte del 2021

El Centro Cultural Conte Grand, empieza su primera temporada de talleres 2021. Son talleres gratuitos, con modalidad presencial y para todo público.

En esta primera temporada los talleres van de disciplinas artísticas hasta contenidos educativos. En total son nueve talleres realizados íntegramente por sanjuaninos.

El primero de ellos es el taller de parkour a cargo de Franco Quiroga, el taller se verán conceptos, movimientos y dinámicas del parkour en conjunto con el freerunning, que incluye movimientos del parkour y acrobacia. Ambos se practican ejercicios de fuerza, resistencia y coordinación.

El taller es a partir de los 12 años, días lunes y miércoles a las 10 horas. Link de inscripción: http://bit.ly/parkourfreerunning

Otro de los talleres que se impartirá es el de voguing ballroom - vogue Femme - old and new way, dictado por Nachi Mercado. El taller aborda los movimientos de una danza que juega con poses como los modelos, poniendo el foco en la actitud y la presencia en el escenario.

El taller es a partir de los 18 años los martes y jueves a las 14. Link de inscripción: http://bit.ly/voguingcccg

El tercero es el taller musical creativo de canto callejero, murga y técnicas de vocalización a cargo de Ana Paula Elizondo. La base de este taller es el canto colectivo; el cual va a brindar técnicas y usos adecuados de la voz. Además, pretende experimentar sonoridades para crear nuevas composiciones.

Espacio para mayores de 18 años, los miércoles y viernes a las 12. Link de inscripción: https://bit.ly/cantocreativo

Otro de los talleres es el de tango femenino a cargo de Danila Foroni. En este taller se busca destacar y promover el rol de la mujer en el tango. En el abarcarán técnicas, movimientos, coreografías y destrezas que forman parte de tan sensorial, visual y compleja danza.

Taller a partir de los 15 años, sólo lod martes a las 19.30. Link de inscripción: http://bit.ly/tangofemenino

El quinto es “Los misterios de la ciencia” dictado por Nicolás Loncaric. En este espacio se explorará aquellos hechos cotidianos desde su lógica científica por medio de la experimentación. Se Incursionará en el mundo de las ciencias desarrollando experiencias de acercamiento a los procesos científicos de investigación lúdica en general.

El taller es para chicos mayores de 11 años y se dará los miércoles a las 18 horas. Link de inscripción: http://bit.ly/misteriosdelaciencia

Otro de los talleres es el intensivo de make up artístico y cultura drag. Darán este taller Luxurios y Pandora Pink. El espacio brindará contenido teórico y práctico sobre maquillaje centrado en la caracterización de personajes.

A partir de los 8 años, los días viernes desde las 19. Link de inscripción: http://bit.ly/makeupdrag

También habrá un taller de serigrafía para ilustradores a cargo de Marcos Bellene. Aquí se compartirán todos los métodos para que los ilustradores puedan imprimir sus diseños sobre cualquier formato y aprender las herramientas básicas para llevar sus dibujos y sus marcas al estampado en serigrafía.

Taller apto para mayores de 15 años los días lunes a las 16. Link de inscripción: http://bit.ly/serigrafiailust

Otro de los talleres será sobre identidad institucional en redes sociales a cargo de Yenhy Chalia Navas. Este curso se centrará en el uso de herramientas brindadas por las redes sociales para crear y posicionar la identidad de las instituciones de diversa índole.

Taller para mayores de 16 años días jueves a las 19. Link de inscripción: https://bit.ly/identredes

El último es el taller de “Actitud emprendedora” a cargo de Gabriel Matus y Cinthya Delgado. En este taller se desarrollarán las estrategias necesarias para el soporte y cuidado de ingresos e inversiones.

Para mayores de 8 años los días jueves a las 18.30. Link de inscripción: http://bit.ly/actitudemprendedoracccg

Todas las actividades tienen un máximo de 20 cupos. Actividades bajo protocolos sanitarios.