El croata Coric fue una sombra y lo pagó con la eliminación del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El tenista croata Borna Coric, tercer cabeza de serie, se mostró totalmente fuera de forma y quedó eliminado del Argentina Open, al perder hoy en los octavos de final con el entusiasta brasileño Thiago Monteiro por 6-4 y 7-6 (8-6) en el partido que cerró la jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Monteiro, ubicado en el puesto 92 del ranking mundial de la ATP, edificó su victoria sobre Coric (31) en una hora y 46 minutos, se instaló en los cuartos de final y tiene el camino despejado por su sector del cuadro, ya que se medirá el viernes con el portugués Pedro Sousa, una de las sorpresas del torneo.



Sousa ingresó al cuadro principal como 'lucky loser' (perdedor afortunado) en reemplazo del chileno Cristian Garín (26), lesionado, y eliminó sucesivamente al argentino Facundo Díaz Acosta (471) y al eslovaco Josef Kovalik (129).



Sin dudas, el 'zurdo' Monteiro, de 25 años, provocó el gran 'batacazo' en lo que va del Argentina Open, porque le ganó a un rival al que muchos le auguran un futuro enorme y lo hizo tras superarlo desde el principio hasta el final del partido, por eso no extrañó cuando aprovechó su segundo match point y desató el festejo con el puño cerrado.



El brasileño nacido en Fortaleza construyó su victoria desde el primer set, con una actitud ofensiva que le permitió revertir un quiebre en contra (perdía 2-0) para imponer sus tiros precisos y beneficiado por el mayor ritmo de competencia, de hecho hace apenas 10 días conquistó el Challenger de Punta del Este, tras superar en la final al italiano Marco Cecchinato.



Coric, alertado de que el brasileño no sería un mero trámite, comenzó a mostrar sus cartas en el segundo set, cuando varió sus golpes, buscó mejores ángulos y tomó mayores riesgos, eso le permitió emparejar el partido y llegar al tie break, aunque siempre daba la sensación de que su rival estaba mejor.



Monteiro, quien se había impuesto en la ronda inicial sobre el español Jaume Munar (95), tomó de nuevo la iniciativa en el tie break y tuvo su primer match point con un smash que falló en forma increíble, pero lejos de atraparse en ese error, forzó de nuevo la situación y definió en forma impecable, así se llevó el triunfo en sets corridos.



"Sin dudas fue un triunfo importante para mi, estuve ante un gran rival y mi mérito fue que creí siempre en lo que hacía. Tomé la iniciativa y fue agresivo, eso me salió muy bien", analizó Monteiro en diálogo con la prensa, instantes después de su acceso a cuartos de final.



"Por momentos me sentí como si estuviera en Brasil, porque la gente me transmitió su energía y estoy agradecido", añadió el brasileño, quien se adueñó de los flashes en la noche porteña.



El Argentina Open, que cumple su vigésima edición y no goza de un campeón local desde 2008 cuando alzó el trofeo el cordobés David Nalbandian, repartirá premios por 696.280 dólares y tiene como máximo favorito al título al argentino Diego Schwartzman (14), quien hará su presentación mañana por la noche ante su compatriota Federico Delbonis (87).