El croata Coric será la atracción de la tercera jornada del Argentina Open

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El croata Borna Coric, uno de los tenistas con mayor proyección en el circuito, se medirá hoy con el brasileño Thiago Monteiro por los octavos de final del Argentina Open, en el partido saliente de la tercera jornada del torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Coric, nacido hace 23 años en Zagreb y ubicado en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP, es el cuarto cabeza de serie en el ATP porteño y debutará hoy directamente en los octavos de final, no antes de las 21, ante Monteiro (92), quien le ganó el lunes en la ronda inicial al español Jaume Munar (95).



El croata, quien llegó a ubicarse en el puesto 12 del ranking mundial en 2018, conquistó dos ATP, en Marrakech 2017 y Halle 2018, pero luego sufrió una serie de lesiones en la rodilla derecha y espalda que retrasaron su crecimiento en el circuito.



El programa completo para hoy es el siguiente:







- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -







. A las 14.30:



Josef Kovalik (Eslovaquia) vs. Pedro Sousa (Portugal)







. A continuación:



Pedro Martínez (España) vs. Dusan Lajovic (Serbia)







. No antes de las 19:



Casper Ruud (Noruega) vs. Roberto Carballes Baena (España)







. No antes de las 21:



Borna Coric (Croacia) vs. Thiago Monteiro (Brasil).







- CANCHA NÚMERO 2 -







. A las 15:



Guillermo Durán (Argentina) y Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs, Salvatore Caruso (Italia) y Lorenzo Sonego (Italia)







. A continuación:



Pablo Cuevas (Uruguay) y Hugo Dellien (Bolivia) vs, Leonardo Mayer (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina).







. A continuación:



Pablo Andújar (España) y Pedro Martínez (España) vs. Máximo González (Argentina) y Fabrice Martin (Francia).







- CANCHA NÚMERO 3 -







. A las 16:



Marcelo Demoliner (Brasil) y Matwe Middelkoop (Holanda) vs. Marco Cecchinato (Italia) y Albert Ramos (España).