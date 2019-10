El crudo Brent retrocede 0,69% y cierra por debajo de los US$ 59 el barril

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio de petróleo Brent, de referencia para la industria local de hidrocarburos, retrocedió hoy 0,69% en la bolsa de Londres y cerró las operaciones en US$ 58,59, mientras que el intermedio de Texas (WTI) bajó un 0,9 % y cerró en US$ 53,31 el barril.



El crudo Brent del Mar del Norte operó a US$ 58,89 perdiendo US$ 0,41 respecto al cierre del viernes, y llegó a tocar un mínimo intradía de US$ 58,27 en la bolsa de Londres.



En tanto, al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en noviembre restaron 47 centavos de dólar respecto a la sesión anterior.



Así la cotización del WTI bajó un 0,9% y cerró en US$ 53,31 el barril debido, según los analistas, a que no hay perspectiva de un acuerdo comercial a corto plazo entre Estados Unidos y China.