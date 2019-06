El cuadro de cuartos de final de la Copa América

Este domingo Argentina y Perú se aseguraron su participación en la siguiente fase de la Copa América. Las dos selecciones se suman al local, Venezuela, Chile, Colombia y Uruguay.

Sobre los cruces de cuartos de final, solo hay un partido confirmado hasta el momento, el de Argentina ante Venezuela el viernes en el Maracaná. La Vinotinto igualó los dos primeros encuentros sin goles, el primero ante Perú en el Arena do Gremio y luego con Brasil en el Arena Fonte Nova, mientras que luego superó ampliamente a los bolivianos para obtener la clasificación. Por su parte, el cuadro albiceleste sumó un triunfo ante Qatar, un empate 1-1 con Paraguay.

De ese lado de la llave quedó Brasil, el mejor del Grupo A con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El rival del local será el mejor tercero del Grupo B o C. Por ahora es Paraguay, que necesita que Japón y Ecuador empaten mañana. Si el seleccionado conducido por Hernán Darío Gómez resulta ganador, éste se quedaría con la plaza y se mediría ante el Scratch.

MIRÁ TAMBIÉN Argentina le ganó a Qatar y selló su pase a cuartos de final

Otro posible contrincante de la Verdeamarela es el cuadro nipón, en caso de que consiga los tres puntos este lunes, pero no supere a Uruguay en diferencia de gol, que a la misma hora va a jugar ante Chile. Si el subcampeón de Asia aplastase a Ecuador y Uruguay (+4) fuese goleado por Chile, los de Óscar Washington Tabárez se toparían con Brasil.

Colombia ya tiene su lugar asegurado y jugará el viernes. Perú, disputará su duelo el sábado aunque ninguno conoce sus rivales.

Los únicos eliminados hasta el momento son Bolivia, 0 puntos, y Qatar, 1 punto. Este lunes quedarán otros dos seleccionados afuera del certamen: Ecuador, Japón o Paraguay.

MIRÁ TAMBIÉN Venezuela, el rival de la Selección Argentina en cuartos

Cuadro de cuartos de final:

1- Brasil vs. 3°Grupo C o B (jueves 27 de junio en Porto Alegre, Arena do Gremio)

2- Venezuela vs. Argentina (viernes 28 de junio en Río de Janeiro, Estadio Maracaná)

3- Colombia vs. 2° Grupo C (viernes 28 de junio en San Pablo, Arena Corinthians)

4- 1° Grupo C vs. Perú (sábado 29 de junio en Salvador, Arena Fonte Nova)

Semifinales:

Ganador 1 vs. Ganador 2 (martes 2 de julio en Belo Horizonte, Mineirao)

Ganador 3 vs. Ganador 4 (miércoles 3 de julio en Porto Alegre, Arena Gremio)

Cuadro de cuartos de final (hasta el momento):

Brasil vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Perú

Fuente: Infobae.