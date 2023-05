Walter Bustos, el cura acusado de abusar de dos personas que forman parte de su círculo íntimo, lloró frente al Juez al momento de realizar su declaración. El acusado, que está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, dijo que fue traicionado.

En Tribunales, Bustos declaró ante el juez de la causa y lloró aseverando que ha sido traicionado por sus propios familiares. "Me traicionaron su señoría, no es la primera vez que me traicionan. Antes lo hicieron con el auto, lo hicieron con el auto y no me di cuenta", afirmó.

"La F... (Por su hermana) sabe las cosas que pasaron esas dos noches, hay cosas que ella no contó y yo tampoco por respetar", declaró el acusado. Al mismo tiempo, dijo que no quería hablar mal del resto de su familia. “Por Dios, no quiero. Es como decir sí, yo soy el bueno, ellos son los malos", agregó.

Según las palabras del sacerdote, desde siempre han tenido conflictos familiares, pero siempre se omitía pasar a mayores, pensando en los sobrinos. “Ellos tienen la mentira a flor de piel”, exclamó.

Por otro lado, al tiempo que el sacerdote avanzaba con su declaración frente al juez Víctor Muñoz Carpino, uno de los denunciantes que se encontraba en la sala decidió retirarse ofuscado y al salir de la misma, amenazó al imputado: "Te voy a arrancar la cabeza".

Sandra Leveque, defensora de Walter Bustos, alcanzó a escuchar lo que sutilmente le había expresado una de las supuestas víctimas y le solicitó al magistrado que tuviera en cuenta lo sucedido para que no se vuelva a repetir. Por esta razón, el juez solicitó que no se repitiera una conducta así o de lo contrario le anticipó que iba a apercibirlo.

Cabe destacar que el caso del cura que brindaba sus misas en Angaco, fue difundido en agosto de 2017 tras una denuncia judicial. Los presuntos abusos provocaron daños severos a la salud mental y física de los damnificados, quienes al momento de los hechos tenían 21 y 15 años.