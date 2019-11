El 'Decano' viaja a La Plata con dos cambios obligados y con solo dos delanteros

Atlético Tucumán viaja mañana hacia La Plata con dos cambios obligados y con solo dos delanteros en la delegación, para enfrentar a Estudiantes de La Plata, que inaugurará su nuevo estadio el sábado a las 17.35, con arbitraje de Diego Abal, por la 15ta fecha de la Superliga.



El director técnico Ricardo Zielinski debe realizar dos cambios con respecto de la última formación que igualó con San Lorenzo (2-2), en la anterior jornada, por el suspendido volante central Cristian Erbes y por el lesionado delantero Leandro Díaz.



Por el ex mediocampista de Boca Juniors ingresará otro ex 'xeneize' Federico Bravo y por el ex delantero de Lanús lo hará otro ex 'granate', Lucas Melano.



Entonces, la probable alineación sería con Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Federico Bravo, Ariel Rojas y Gonzalo Castellani; Lucas Melano y Javier Toledo.



La delegación del 'Decano' para enfrentar al 'pincharrata' se completará con el arquero Alejandro Sánchez; los defensores Dylan Gissi y Gabriel Risso Patrón y los volantes Ramiro Carrera, Tomás Cuello, José Luis Fernández y Leonardo Heredia,



El conjunto tucumano, que marcha sexto en el certamen, con 23 puntos, a 5 de los punteros Boca Juniors y Argentinos Juniors, y con 7 partidos sin conocer la derrota (5 triunfos al hilo y 2 empates), hoy realizó un entrenamiento táctico en el complejo José C. Salmoiraghi y tras el entrenamiento matutino de mañana, a primera hora de la tarde viajará hacia Buenos Aires por vía aérea.