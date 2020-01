El defensor Paolo Goltz superó la revisión médica y firmará contrato con Gimnasia

El defensor Paolo Goltz, quien superó con éxito la revisión médica, rescindirá su vínculo con Boca Junior y firmará contrato con Gimnasia y Esgrima La Plata para sumarse a los entrenamientos del equipo que dirige Diego Maradona.



El defensor rubricará un contrato con Gimnasia por 18 meses, con una cláusula de salida a mitad de año y desde el cuerpo técnico no descartan incluirlo en el partido ante Vélez Sarsfield, el viernes próximo, de local, por la 17ma. fecha de la Superliga, al menos en la lista de concentrados.



Goltz realizó la pretemporada con absoluta normalidad con Boca y sumó minutos en los amistosos, por lo que llega en condiciones de estar en forma inmediata a disposición del cuerpo técnico.



En el reinicio de la Superliga, Maradona -que mañana estaría al frente del plantel en el último entrenamiento de la semana- y Méndez no contarán con Matías García y Brahian Alemán, quienes se recuperan de lesiones y se perderán los primeros partidos, por lo que el ex Tigre Matías Pérez García, uno de los refuerzos del equipo, tiene un lugar asegurado en el elenco titular.



De los otros refuerzos, los que en principio serían titulares son el arquero Jorge Broun y el delantero colombiano Jonathan Agudelo, aunque no hay confirmaciones porque en los amistosos alternaron los equipos y, además, al igual que los entrenamientos, fueron todos a puertas cerradas.