El delantero argentino Quiroga convirtió un doblete en la victoria del Necaxa ante Toluca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El delantero argentino Mauro Quiroga anotó dos tantos en el triunfo de este domingo por 3 a 2 del Necaxa ante Toluca, con los compatriotas Emmanuel Gigliotti y Alexis Canelo, en un encuentro válido por la jornada 2 de la Liga de México de fútbol.



El ex atacante de Argentinos Juniors y San Martín, de Tucumán, entre otros clubes, anotó el primero y el último gol de su equipo, mientras que el restante lo marcó el paraguayo José Doldan.



Para el conjunto perdedor gritaron el mediocampista uruguayo Leonardo Fernández y el defensor Luis Hernández.



A raíz de la victoria, el Necaxa, en el que además jugaron los argentinos Maximiliano Salas, ex All Boys, y Rodrigo Noya, llegó a las tres unidades. El miércoles 5 de febrero jugará el postergado a la fecha 1 ante el Monterrey de Antonio Mohamed.



Toluca, tras la derrota, se mantiene con tres unidades debido al triunfo por 1 a 0 de la primera jornada ante Morelia.



América, con el argentino Emanuel Aguilera (también ingresó Leonardo Suarez), se impuso por 1-0 (Henry Martin) ante Tigres UANL con la presencia de los "gauchos" Nahuel Guzmán y Guido Pizarro.



Queretaro 3 (un gol del argentino Ariel Nahuelpán) - Tijuana 0 y Santos Laguna 3 - León FC 2, cerraron anoche la jornada.