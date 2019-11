El desarrollo de energías renovables "es efectivamente una política de Estado", afirmaron en Jujuy

La Argentina está revirtiendo un atraso de años respecto al desarrollo de las energías renovables y hoy se ha convertido en una política de Estado, dijo el presidente de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (Asades), Julio Durán, en la apertura de la Semana Jujuy Sustentable.



Presentaciones, ponencias de grupos de investigación y desarrollo de distintas partes del país sobre energías renovables, eficiencia energética e infraestructura se realizan en la XLII Reunión de Trabajo de la Asades.



"Estamos relativamente atrasados en el desarrollo de las renovables, no sólo comparado con los países del primer mundo sino con respecto a países como Brasil, Uruguay y Chile, pero esa tendencia parecería que hoy está cambiando", consideró Durán.



En ese sentido, resaltó el respaldo de los bloques legislativos que "aprobaron las leyes correspondientes casi por unanimidad", con lo cual hoy "efectivamente se ha convertido en una política de Estado tanto a nivel nacional como provincial".



Tras el acto inaugural se llevó a cabo la conferencia sobre la "Experiencia Cauchari Solar", la planta fotovoltáica de 315 Mw ubicada en la Puna jujeña que proveerá de energía limpia al sistema interconectado nacional a partir del próximo año, a cargo de Martín Altamirano de la empresa estatal JEMSE, y Pablo Reale de Talesun Energy Argentina.



La Semana Jujuy Sustentable es promovida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), con el patrocinio de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Talesun y el auspicio del gobierno de Jujuy y Asades.



Hasta el jueves se presentarán más de 100 investigaciones sobre energías renovables, el uso eficiente de la energía y el cuidado del ambiente, vinculadas a la transición hacia una matriz eléctrica sostenible que contempla, en particular, el uso de redes inteligentes y la generación distribuida mediante energías renovables.



La Semana Jujuy Sustentable continuará el viernes con el Encuentro Nacional de Innovación en el Sector Eléctrico "Hacia una red 3D: distribuida, descarbonizada y digital",



Asades es una institución que ha sostenido sus reuniones anuales "aún en épocas difíciles en las cuales las renovables no estaban tan de moda como lo están actualmente", afirmó Durán y remarcó "el federalismo" al que se aspiran siempre con este tipo de reuniones.



En el acto de apertura también estuvo presente el director de la empresa Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oehler, y el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu Gustavo Lores.