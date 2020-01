El desolador llanto de Cinthia Fernández al ver a Martín Baclini con otra mujer

Hace tiempo se separaron Cinthia Fernández y Martín Baclini pero la panelista de Los ángeles de la mañana aún tiene fuertes sentimientos por quien fue su pareja. Así lo demostró en la última emisión del ciclo de Ángel de Brito ya que no pudo aguantar las lágrimas al verlo junto a otra mujer en Punta del Este, donde está de vacaciones.

"Yo no dejo de amar de un día para otro. No quiero ser la llorona de siempre, pero me duele y es real. No me importa que digan que soy una llorona”, dijo Fernández. "Él me dijo que no pasó nada. Yo le dije que me diga la verdad, porque yo soy la que me tengo que sentar acá. Él dice que no pasa nada, pero no sé. Es una cuestión de respeto", añadió.