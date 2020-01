Habló la mujer que fue agredida por la nieta de Susana Giménez

Quienes van en auto a la disco Tequila, en la Barra de Punta del Este, suelen dejarlo estacionado en las inmediaciones del lugar. Y más allá de la presencia de los famosos trapitos en las calles vecinas, a menudo terminan invadiendo lugares no permitidos. Esto le habría sucedido a Jimena Binaghi, quien en las primeras horas del 1 de enero encontró que la salida de la casa que alquila a metros del boliche era en parte obstruida por un Mini Cooper.

Comenzó entonces a realizar maniobras evasivas con su vehículo, que le permitieran alcanzar la calle y llevar a su hijo a una fiesta: ese era el objetivo. Y en eso estaba cuando se acercó “una chica totalmente fuera de sí”, al parecer la propietaria del Mini Cooper. “‘¡Ni se te ocurra tocármelo, negra de mierda!’, me dice. Se me vino encima, directamente. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando. Se volvió loca", relató Binaghi, en diálogo con FarandulaShow.

Pese a que es argentina -vive en Capital y planea estar en Punta del Este hasta mediados de enero-, Jimena no identificó en el momento quién era la joven. Una vez que todo pasó sí pudo hacerlo: se trataba de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez. La joven estaba acompañada por “dos chicas”; minutos después también se habría acercado su madre, Mecha Sarrabayrouse, y su pareja, Joe Miranda. Lo mismo hizo el esposo de Binaghi, Marcelo Parra, quien desde adentro de la vivienda escuchó los gritos.

“Mi marido salió y le dijo: ‘Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto’. Y (Celasco) se le fue encima: le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto. No había forma de calmarla", relató Jimena, quien luego vio a “gente de seguridad” de Tequila, que “trataron de agarrarla, le dijeron que se calme”. ¿La respuesta de Lucía? ”No me agarres, me estás agarrando, te voy a denunciar, no tenés idea quiénes somos", habría dicho la it girl, según el testimonio de la mujer, quien describió la situación como “una cosa de locos”. Y aseguró que la nieta de la diva “estaba totalmente borracha, totalmente fuera de sí”.

Binaghi adelantó que presentará una denuncia en la Policía porque, además de haberles propinado “insulto tras insulto” (“Le dijeron cosas a mi hijo, que es menor de edad”, lamentó), Celasco también habría arrojado piedras sobre su auto y los vidrios del frente de la casa, además de haber dado “patadas y puñetazos”. Su marido quedó “lastimado” en la cabeza, en lo que fue "una agresión gratuita”, sin ningún “porqué”.

La palabra de su marido coincide con su testimonio. “Vino una chica totalmente sacada gritando, insultando, diciendo que no le toque el auto -le dijo Parra a FM Gente 107.1, de Maldonado-. Me empezó a gritar: ‘¡Gordo, grasa, chorro!’. Me empezó a golpear”. No obstante, reconoció que la “empujó", y se justificó: “(Lo hice) para que no me siguiera pegando”. Sus dichos son un tanto confusos en un aspecto: no queda claro con quién discutió -y a quién empujó-, Mecha o Lucía.

