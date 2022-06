La Corte no recibió ninguna comunicación oficial de demoras en la Ciudad Judicial

El acuerdo salarial que el Gobierno acordó pagar a los trabajadores estatales generó incertidumbre luego que la ministra Marisa López afirmara que “las obras no iniciadas podrán ser demoradas”. Ante esto, el presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, especificó que “oficialmente nadie me comunicó nada”.

La duda se dio luego que en plena negociación salarial, la ministra dijera que “para obtener los fondos necesarios para cubrir el aumento deberemos tener que redeterminar presupuesto. En este contexto las obras que están en ejecución van a continuar, pero para más adelante seguramente se van a posponer algunas, estoy hablando de las que todavía no están iniciadas".

La justificación de esto es la utilización de los $8.159 millones que están estipulados para la construcción de la Ciudad Judicial e inyectarlos en el presupuesto para hacerle frente al aumento salarial para todos los trabajadores que dependen del Gobierno provincial.

El cortista expresó que “hablé en estos días con el ministro Ortiz Andino y no me dijo absolutamente nada sobre demoras para la utilización de estos fondos para el presupuesto”. Incluso, Victoria contó que “el avance continúa al punto tal que la doctora Tettamanti me contó que quedan pocos días para dictar la sentencia de expropiación y rápidamente se inicia el trámite de titularidad de la propiedad en beneficio del Poder Judicial”, contó el cortista, y agregó que “la intención es que en el segundo semestre se lance la licitación”.

Juan José Victoria detalló también que “es cierto que el mayor porcentaje del costo de la obra es aportado por el Gobierno, pero nosotros seguimos teniendo el fideicomiso que está específicamente creado para esto”.

Detalles de la obra

El año pasado se anunció que el proyecto original de la Ciudad Judicial se modificaba y se trasladó a un terreno que está frente a un hipermercado. Sitio en el que se analizó antes del anuncio que era viable la construcción del edificio que busca integrar al Poder Judicial.

En el momento del anuncio se estipuló que la inversión necesaria para toda la obra, es decir la comprar del terreno con todas sus implicancias administrativas más la construcción, superaba los $8.000 millones.

Los fondos se asignaron en gran parte por aporte de la Provincia, pero también se utilizan los dineros que desde hace años están en el fideicomiso que se creé especialmente para este fin. Con esto se construye en tres bloques y una superficie cubiertas de 95.000 metros cuadrados con una inversión que superará los $2.500 millones.

El primer bloque es de un edificio de 25.000 metros cuadrados, albergará al Fuero Civil, Comercial, Laboral y de Menores. La inversión será de $8.159 millones. El segundo, se ubicará el Fuero Penal, Defensores, Fiscales, la oficina del Fiscal General y las Salas de Audiencia. El edificio también tendrá 25.000 metros cuadrados y la inversión para su construcción será de $8.638 millones.

El tercero, albergará a la Corte de Justicia, administración, secretarios, apoyatura, biblioteca, y Escuela de Capacitación. La inversión para levantar la mole, de 25.000 metros cuadrados, será de $8.129 millones. Y, por último, el subsuelo que será destinado a la alcaidía, estacionamiento, servicios y un auditorio. Serán 20.000 metros cuadrados de construcción.