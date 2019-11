El diario Folha de Sao Paulo carga contra Bolsonaro: "Tendrán que contenerlo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El diario Folha de Sao Paulo, uno de los periódicos más influyentes del país, cargó en una editorial publicada la noche del viernes contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien tiene una guerra abierta con los medios tradicionales e incluso ha sugerido boicotear a los anunciantes de dicho medio.



El periódico, en su versión digital, publicó una dura editorial contra el mandatario, a quien acusó de tener una personalidad "autoritaria", y advirtió que el jefe de Estado "tendrá que ser contenido".



"Será necesario que las reglas del Estado democrático de Derecho le sean impuestas desde afuera hacia adentro, como los límites que se le ponen a un niño. Porque si no se contiene, tendrá que ser contenido por las instituciones de la República, por el sistema de frenos y contrapesos que, hasta ahora, han funcionado en la joven democracia brasileña", señaló el texto titulado "Fantasía de emperador".



Folha de Sao Paulo acusó al jefe de Estado de "ser incapaz de comprender lo impersonal de la administración republicana" y subrayó que "su bolígrafo no lo puede todo".



"Su bolígrafo no lo puede todo. Impide que sus hijos sean investigados por la deslavada confusión entre lo que es el poder público y privado. No transforma al hijo, heraldo de la dictadura, en embajador de los Estados Unidos", agregó el editorial, citado por la agencia de noticias EFE.



El diario citó la decisión de Bolsonaro de cancelar las suscripciones del Gobierno a Folha de Sao Paulo o el boicot sugerido por el mandatario contra los anunciantes de la cabecera, entre otros asuntos.



"Cerca de cumplir los cien años, este periódico tiene que lidiar, una vez más, con un presidente con ínfulas de emperador", recalcó.



La batalla de Bolsonaro con Folha de Sao Paulo comenzó durante la campaña electoral, cuando el rotativo publicó un reportaje en el que se reunían datos que mostraban que empresarios afines al entonces candidato compraron paquetes de mensajes por WhatsApp para hacer publicaciones falsas que acabaron beneficiando al entonces aspirante.



No obstante, la enemistad de Bolsonaro no se limita a la Folha de Sao Paulo y abarca a la mayor parte de los medios de comunicación tradicionales, a los que suele llamar públicamente "basura".



El pasado octubre, Bolsonaro arremetió en un video contra el canal de televisión Globo, al que insultó después de que este publicara detalles de una investigación sobre un asesinato en la que aparecía citado el nombre del presidente.



Globo sacó a la luz detalles del caso, en los que se advierte que el portero del condominio en el que vive Bolsonaro declaró que, el 14 de marzo de 2018, horas antes del crimen de la concejal Marielle Franco, el ex policía Élcio Queiroz, acusado de conducir el auto desde el que luego se disparó, se presentó en el lugar.



Según Globo, Queiroz dijo que se dirigía a la casa de Bolsonaro, desde la que se habría autorizado su ingreso al condominio, pero en realidad fue hacia la residencia de Ronnie Lessa, otro ex policía y quien vive en la misma urbanización y está acusado de haber disparado contra Franco.



No obstante, la Fiscalía tuvo acceso a los registros y concluyó que el portero mintió al citar el nombre de Bolsonaro.



Tras el reportaje, Bolsonaro, completamente exaltado, acusó a la prensa de ser "sucia, asquerosa, canalla e inmoral".