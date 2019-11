El diputado Maquieyra lamentó que no se trató la Ley de Ficha Limpia porque transparenta la política

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional Martín Maquieyra (Cambiemos La Pampa) se dijo hoy decepcionado porque, ante la falta de quórum, no pudo tratarse días atrás la ley de Ficha Limpia, que impide ser candidatos a cargos políticos a condenados en segunda instancia por delitos de corrupción, y sostuvo lamentarlo porque "esta iniciativa apunta a transparentar la política en el país".



"Lo lamento porque es una ley para todos los partidos políticos y apunta a transparentar la política en el país", declaró Maquieyra hoy a Télam, al dar cuenta de la oportunidad que se perdió para que funcionarios -incluidos presidente y vice-, legisladores y clase política en general tomaran nota de "la necesidad de transparencia" en sus respectivas funciones.



Maquieyra, uno de los referentes macristas en la Pampa admitió que "no encontramos mucho apoyo en general a la ley en la discusión en comisión, principalmente en el Frente de la Victoria (hoy el Frente de Todos), y si bien bajaron al recinto algunos diputados peronistas, no llegamos al qúorum necesario para tratar la Ley que no apunta a un partido sino a todos".



Consultado sobre si esperaba que dieran el debate los legisladores del Frente de Todos, respondió: "sospechábamos que no, sabemos que algunos de sus miembros tienen causas y algunos condenas, por eso no fueron a tratar la ley", remarcó.



Con todo, se mostró optimista por el futuro del proyecto porque el año próximo, con una nueva composición, "vamos a tener más diputados y si nos proponemos podemos llegar a tener quórum para aprobarla y después pasarla al Senado", agregó frente a esta agencia, y adelantó la posibilidad de "trabajar el proyecto aún más y agregarle otros delitos, como acoso y el abuso".