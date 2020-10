El diputado nacional Allende destacó que el ASJ "va a estar reflejado en leyes para poder llevarlo adelante"

En el Acuerdo San Juan fue presentado en la jornada de este viernes y dicho marco es que asistieron dirigentes y funcionarios de la política. Allí estuvo el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, quien puso en valor lo realizado en este encuentro multisectorial para apuntalar a la provincia pospandemia.

"Ojalá que en la Argentina, en el momento actual que estamos viviendo, esto pueda servir y que se pueda dar este marco de diálogo, de consenso que creo que es el anhelo de todos los argentinos. Esto va a estar reflejado en leyes para poder llevar adelante y en el presupuesto provincial que ya se está confeccionando", aseveró.

"Vengo sosteniendo hace un tiempo que al planificar y pensar el San Juan del futuro las energías son sumamente importantes y fundamentales así que esperemos que esté contemplado", dijo Allende.

Por otra parte, se refirió a la polémica que se entabló con el EPRE y con el titular de la misma, Jorge Rivera Prudencio. Afirmó que "Yo no tengo diferencias personales con quien preside el EPRE, lo que tengo diferencias es con el directorio, no de manera personal o particular con el presidente".

Al tiempo que dijo que "Yo los reclamos los he hecho como un usuario cualquiera que tiene derecho a conocer y el funcionario público del estamento que sea tiene la obligación de poner a disposición del usuario".