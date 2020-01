El doblista colombiano Robert Farah también dio positivo en un control antidoping

El tenista colombiano Robert Farah, quien integra la mejor pareja de dobles del mundo junto a Juan Sebastián Cabal, dio positivo en un control antidoping en octubre último, según le informó hoy la Federación Internacional (ITF) y no podrá jugar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.



Farah, de 32 años, dio positivo por la sustancia conocida como Boldenona en una muestra que le fue tomada el 17 de octubre último en Cali. La Boldenona -conocida comercialmente como Equipoise, Ganabol, Equigan y Ultragan- es un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (Wada). Sin embargo, el tenista consideró que el resultado se debe al consumo de carne.



“Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas de los atletas”, indicó Farah, que se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, en un comunicado.



"Es el momento más triste de mi carrera deportiva. No podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde el mes de diciembre", contó Farah, campeón de Wimbledon y el US Open 2019 en dupla con Cabal.



El tenista expresó que "dos semanas antes a la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se me practicó una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo. Y además fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo resultado negativo. Estoy seguro que el consumo de carne es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión".



"Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida. Trabajaré más fuerte que nunca para volver a las canchas en el menor tiempo posible", cerró Farah.