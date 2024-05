Durante la semana que pasó, en la planta baja del Centro Cívico se realizó la inscripción presencial para los jóvenes estudiantes que estén interesados en recibir la beca Progresar que financia el gobierno nacional. De acuerdo a informes oficiales fueron más de 2.300 chicos los que se anotaron personalmente y que se sumaron a los más de 20.000 que lo hicieron de manera virtual. Educación aclaró que ya no hay más posibilidades de extender el plazo de inscripción.

En contacto con Huarpe Noticias, la Directora de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, Gabriela Moreno, recordó que desde este lunes 13 de mayo y hasta el viernes 17 inclusive se realizó la inscripción presencial para estas becas que se financian con fondos nacionales.

La funcionaria reconoció que durante los días de atención presencial fueron "muchísimos" los alumnos que se acercaron para hacer el trámite. "Muchos saben como hacerlo desde el celular, pero vinieron a pedir asesoramiento por las dudas", aseguró Moreno.

La directora reconoció que el jueves la página que se habilita a nivel nacional se vio colapsada ante la gran demanda de estudiantes de todo el país que estaban tratando de anotar. "Este jueves alrededor de las 10 de la mañana el sistema empezó con algunos inconvenientes llamamos a Buenos Aires, tuvimos las respuestas y solucionaron el problema, pero a las 12,30 se cortó y no pudimos ingresar más recién en la tarde a última hora se restableció", explicó Moreno.

Luego, el viernes que fue el último día para hacer el trámite el sistema funcionó con más fluidez y pudo dar atención a los cientos de jóvenes que fueron a hacer la inscripción en el último día habilitado para hacer esta gestión.

En medio del trajín para atender a todas estas personas, la funcionaria explicó que de acuerdo a los últimos números que manejaba fueron más de 2.300 los jóvenes que se anotaron de manera presencial y que forman parte del total de 25.030 alumnos inscriptos en la provincia.

La directora aclaró que en San Juan no se decide quiénes cobran la beca y de que forma, sino que se trata de algo nacional. "Nuestro trabajo desde el Ministerio de Educación es la certificación de los alumnos en la plataforma", aseveró y agregó que luego la institución educativa a la que va el alumno certifica que se trata de un estudiante y es la Nación la que librera el pago. "Nosotros tenemos relación con el dinero ni el importe de la beca lo sabemos por una cuestión de información nada más", aclaró Moreno.

Ante la pregunta de si es posible que haya una prórroga del plazo para anotarse en la beca, la funcionaria explicó que "no va a haber una extensión de plazo porque ya hubo una extensión", aseveró. Es que la fecha inicial fue del primero al treinta de 30 de abril y tras un pedido de las provincia se les permitió hacer las inscripciones hasta el 17 de mayo inclusive.

"No creo que pueda haber este más tiempo porque si no no van a poder cobrar chicos por las escuelas tienen hasta el 24 de mayo para las certificaciones que debe hacer cada institución", concluyó.