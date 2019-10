El dólar avanzó 12 centavos y cerró hoy a $60,43 contenido por la intervención del Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dólar para la venta al público avanzó 12 centavos y cerró a $60,43 promedio en una rueda marcada por la intervención del Banco Central que limitó el incremento de la cotización de la divisa, en tanto en el segmento mayorista el dólar subió 22 centavos y finalizó a $58,27. En materia de política monetaria, el BCRA convalidó una baja en la tasa de referencia de apenas dos puntos básicos respecto del cierre del viernes pasado al finalizar a 68,003%. El total adjudicado fue de $210.844 millones sobre vencimientos por $201.389 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $9.455 millones. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la participación del BCRA se mantuvo durante todo el desarrollo de la rueda "acotando la evolución de los precios". "Las ventas oficiales abastecieron la demanda, fijando nuevamente un tope a la suba del dólar en el segmento mayorista", detalló. Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que “continúa la merma de las ofertas de los exportadores y los bancos lo saben, por lo que el mercado de cambios arrancó con un "gap" de 25 centavos muy demandado y una hora después de marcarse el precio de $ 58,30 comenzó la intervención del BCRA y desde ese unto la divisa comenzó a retroceder”. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 399 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron 224 millones de dólares, un 80% más que el volumen del viernes pasado. Los plazos más cortos concentraron el 70% de los negocios. Octubre y noviembre se operaron a $60,10 y $64,55, con una tasa del 71,64% y 85,52%.