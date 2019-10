El dólar bajó a $63,45 tras el anuncio de nuevas restricciones cambiarias y el S&P Merval cayó 3,90%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dólar para la venta al público bajó hoy $1,55 y cerró a $63,45 promedio tras el anuncio de nuevas restricciones cambiarias para personas físicas, en tanto la Bolsa porteña bajó 3,90% por la incertidumbre de los mercados tras las elecciones presidenciales y alejado de las ganancias de Wall Street, donde los ADRs argentinos culminaron con fuertes bajas.



En tanto, en el sector mayorista la moneda norteamericana bajó 50 centavos y finalizó a $59,50.



Los operadores de la plaza y economistas coinciden en que la restricción a la compra de divisas para cuidar el nivel de reservas del BCRA derivará en una ampliación de la brecha con el dólar informal o con el dólar bolsa.



De hecho, el dólar contado con liquidación (CCL) se vendió en torno a $81,50, mientras que el dólar MEP cotizó en $77.



Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, aseguró que "la medida del endurecimiento del cepo a niveles sin antecedentes, no deja otro mecanismo para conseguir dólares que a través de la bolsa. El dólar MEP y dólar CCL serán el fiel reflejo de la cotización que el sector privado toma como referencia para la imputación a costos".



En relación al esquema de restricciones cambiarias, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó que "es transitorio, no permanente", ya que el definitivo "se tendrá que instrumentar cuando el nuevo gobierno diseñe e implemente su política económica", y evaluó que las medidas son "las más adecuadas para dar una dinámica más previsible a las variables del tipo de cambio y las reservas internacionales".



Por el lado del segmento de renta variable, en el panel líder de la plaza local, Ternium avanzó 7,73%, Transportadora de Gas del Norte subió 2,91%, Grupo Financiero Valores trepó 2,74%, Cablevisión ascendió 2,57% y Cresud ganó 1,50%.



En sentido contrario, Grupo Financiero Galicia cayó 9,14%, Banco Francés perdió 7,32%, Banco Macro retrocedió 6,33%, Edenor bajó 5,02% y BYMA lo hizo 5,00%.



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas lideradas por Grupo Financiero Galicia que retrocedió 11,4%, Banco Francés lo hizo en 11,1%, IRSA Propiedades Comerciales cayó 9,1%, Banco Macro descendió 8,3% y Telecom Argentina cedió 8%.



Las únicas tres ganancias fueron para Ternium (2,2%), Tenaris (1,8%) y para Despegar (0,3%).



Juan Salerno, CIO y director de Compass Group, afirmó que "entendemos que el mercado empezará a pedir definiciones al nuevo Gobierno de manera inminente. Entre ellas se encuentra la situación de la deuda con privados, el acercamiento para negociar con el FMI y la conformación del nuevo gabinete”.



En este escenario, precisó que "los precios de los activos descuentan escenarios negativos" y que pronosticó que "podríamos tener nuevos mínimos si no vemos señales claras en esos puntos".



En el segmento de renta fija, los bonos argentinos nominados en dólares mostraron mayoría de bajas de hasta 6% a lo largo de toda la curva, mientras que para los títulos en moneda local las caídas fueron de hasta 5%.



Los analistas de Balanz Capital, indicaron en su informe diario que "los bonos argentinos han incorporado en sus precios un Alberto Fernández moderado como presidente", pero ante el escenario de que no responda a las expectativas del mercado "esperamos un impacto negativo en el precio de los bonos y cierta presión sobre el tipo de cambio".