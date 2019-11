El dólar cerró a la baja a $63,32

El dólar para la venta al público cedió este lunes tres centavos y cerró a $ 63,32 promedio, en una rueda que no precisó de la intervención de bancos oficiales, y en el sector mayorista perdió cinco centavos y finalizó a $59,70. En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 109 puntos básicos respecto del cierre del viernes al finalizar a 65,934%.

El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $79,22, mientras que el dólar MEP cotiza a $74,96, con una suba de 1,0% y 1,7% respectivamente. El total adjudicado fue de $204.328 millones sobre vencimientos por $172.821 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $31.506 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que "la divisa norteamericana operó muy estabilizada y con marcado equilibrio en una rueda en la que no se detectó intervención oficial en el segmento de contado". Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que el dólar está bajando “por necesidad de pesos de los bancos para invertir el Leliq". Además, detalló que hubo ingresos de exportadores que “no tiene aplicación por el bajo volumen de importaciones que se pagan, pero es absorbido por el BCRA para sus reservas”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 364 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 311 millones, 40% más que el viernes pasado. Los plazos más cortos concentraron más de 55% de los negocios: noviembre y diciembre se operaron a $63,90 y $69,32, con una tasa de 98,76% y 103,19% en ese orden.

Fuente: Télam.