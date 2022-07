La crisis económica y la disparada del dólar están afectando fuertemente al país. Los sectores que trabajan con materiales que llegan desde el exterior y cotizan en la moneda extranjera, en los últimos días se vieron envueltos en una nube de inestabilidad. Muchos eligen no dar presupuestos, en tanto no se avizore un panorama más claro. El sector de la salud, en particular lo que implica intervenciones quirúrgicas para la colación de prótesis, no es ajeno y según indicaron, podrían peligrar su realización.

Iván Castro, jefe de compra y contrataciones de la obra social de Damsu, contó a DIARIO HUARPE que actualmente las fábricas nacionales no les están vendiendo a las ortopedias. Esto se debe a que algunas de ellas no cuentan con materiales, otras prefieren esperar o directamente no están recibiendo materiales del exterior. "Las ortopedias no están entregando presupuestos y las que lo dieron, algunas, no llevan a cabo los trabajos, porque no están recibiendo los materiales o insumos por parte de las fábricas", aseguró.

Publicidad

Castro dijo que en las últimas semanas, el número de presupuestos con los que trabajaban, disminuyo bastante. "Hace tres semanas, yo mandaba a cotizar una prótesis de cadera y en un plazo de tres días, recibía al menos unos cinco presupuestos, hoy, en el mismo periodo, llega solo uno". En San Juan, se estima que hay aproximadamente unos 40 lugares donde consultar.

En el caso de las operaciones programadas por parte de la obra social, el jefe de compra de compras y contrataciones, comentó que por el momento no se tuvo que cancelar ninguna de las intervenciones, pero si tuvieron la baja de alguna ortopedia, que canceló el trabajo. "En los primeros días de julio, recibimos algunos mails de ortopedias que habían sido adjudicadas dando de baja la orden de trabajo, eso implicó que se tuviera que hacer nuevos concurso, con presupuestos actualizados", dijo Castro, quien aseguró que los nuevos valores oscilaban entre un 25% y un 30% más en una semana.

Salud pública

En el sector de la salud pública, la situación no es muy diferente. Las personas que deben realizarse operaciones en el Hospital Rawson, aún tienen sus cirugías programadas aseguradas, dijo a DIARIO HUARPE, Stella Caparros, subsecretaria del área de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Humano.

"Hace unas semanas, nosotros recibíamos cinco presupuestos de ortopedias como mínimo, hoy, luego de la situación con el dólar, solamente trabajamos con tres. Hay ortopedias que prefieren no cotizar y esperar a que se estabilice un poco todo", dijo Caparros. Que suceda esto, hace que se tenga menos opciones a la hora de elegir con quien trabajar y se deba trabajar con valores por encima de los planificados, explicó.

Publicidad

En cuanto a las prótesis que llegan del exterior, la mujer contó que, "actualmente es un tema que está resuelto, el impacto fuerte, de no estabilizarse todo, se podría empezar a ver en las próximas semanas". A su vez, aclaró que las intervenciones quirúrgicas no debieron ser reprogramadas o canceladas.