El drama de una familia que sufre constantes ataques de un perro pitbull

El miedo de la familia Fernández a que suceda una tragedia por culpa de la negligencia de los dueños de una perra pitbull, es cada vez más grande. En más de una oportunidad, las mascotas de las víctimas, fueron atacadas y dejadas al borde de la muerte, y temen que algún día ingrese no solo al frente de la casa y lastimen a sus pequeñas hijas de 8 años.

"Yo hace dos años que estoy en lucha con la familia que vive enfrente y que es dueña del pitbull y no logramos que hagan absolutamente nada. La tienen en el frente de la casa, atada a un árbol, sin ningún reparo y totalmente descuidada. Cuando la perra se suelta, se cruza y viene directamente a atacar a mi ovejero alemán. Son dos perros de gran porte, por lo que las peleas son muy violentas y sinceramente tengo miedo de que suceda una tragedia", dijo Verónica Arias, madre de la familia damnificada, a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Las peleas entre los perros son algo constante y, según lo mencionado por Arias, en la última oportunidad su mascota casi muere. "Mi marido fue el que logró separarlas, mientras la dueña y su hijo no hacían nada porque tenían miedo de intervenir. Las nenas lloraban asustadas, había sangre por todos lados, fue una situación muy traumática", explicó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por los ataques, la familia realizó cientos de denuncias, pero nadie les da una solución. "Con la policía ecológica nunca logré comunicarme y los efectivos que llegan hasta mi casa la miran y dicen que no pueden hacer nada, es más, por lo bajo me dicen que directamente opte por matar yo al animal, que le dé vidrio triturado o le tire veneno", aseguró la mujer.

"¿Por qué yo tengo que ensuciarme las manos, cuando hay gente que tiene que ocuparse de eso? en todos lados dicen que son perros de raza peligrosa, pero cuando hacés el reclamo, nadie se hace cargo", dijo Verónica Arias.

Arias reconoció tener miedo de lo que pueda suceder, sobre todo por sus hijas y su sobrino. "Vivimos con el miedo constante de no saber cuando puede entrar a casa y atacar a una de mis hijas o al sobrino de 6 años que cuido. La dueña me dice que me quede tranquila que solo ataca a los perros, no a las personas. Me siento re desprotegida", finalizó.