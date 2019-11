El DT interino de San Lorenzo, Monarriz, alineó un equipo para medirse con Independiente

El entrenador interino de San Lorenzo y actual de la reserva, Diego Monarriz, dirigió el segundo entrenamiento del plantel de Primera División del club de Boedo, con la vista puesta en el encuentro por la duodécima fecha de la Superliga ante Independiente.



El técnico que ayer reemplazó al renunciado Juan Antonio Pizzi, junto a Hugo Tocalli, Coordinador de fútbol juvenil, trabajó y ensayó un equipo en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro, en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores.



Así, el probable once que se mida ante Independiente será con Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Santiago Vergini, Fabricio Coloccini, Ramón Arias y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Óscar Romero; Angel Romero y Adolfo Gaich.



El Ciclón viene de perder tres partidos al hilo, 3-1 ante Defensa y Justicia; 2-0 ante el clásico rival, Huracán, y 4-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero.



Con 16 unidades, el equipo de Boedo marcha en la duodécima ubicación en la Superliga del fútbol argentino, muy lejos de los primeros lugares que sabía ocupar en las primeras fechas del torneo.



Por otro lado, los dirigentes siguen en conversaciones con el técnico de Tigre, Néstor Gorosito, que es el principal candidato para suceder a Pizzi, además de sondeos a Hernán Crespo, ex Banfield, y Ariel Holan, ex Independiente.



San Lorenzo se medirá con Independiente el próximo domingo en el Libertadores de América, encuentro que comenzará a las 20 y controlará Patricio Loustau.