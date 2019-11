El dúo de tango Fulero Berretín presenta su flamante "Casi lloro" en Flores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dúo de tango Fulero Berretín, integrado por la saxofonista María Eugenia Baza y el guitarrista Diego Fernández, presentará formalmente este viernes a las 21.30 en Bargoglio su nuevo trabajo “Casi lloro”, en el que propone un viaje íntimo por valses, tangos y milongas.



Formado en el 2014 con la intención de homenajear a los grandes dúos del género integrados por bandoneón y guitarra -Anibal Troilo y Roberto Grela, Osvaldo Montes y Aníbal Arias, entre otros-, el dúo encara en su flamante disco un repertorio variado a partir de arreglos propios y una sonoridad poco común en el tango ligada a la presencia del saxofón alto.



“Nosotros incluimos el saxo, es algo más novedoso, y a su vez por ser un instrumento de lengüeta puede acercarse al sonido del fueye e imitar algunos sonidos”, comentó a Télam María Eugenia Baza.



La música, quien tiene como referente al argentino Bernardo Monk -”es el saxofonista más tanguero de todos”, sostuvo-, aclaró que si bien el saxo no es un instrumento armónico como el bandoneón y no abarca todo su registro, “en el dúo tenemos los roles bien distribuidos y hacemos contrapuntos como si el saxo fuera el violín”.



En “Casi lloro”, Fulero Berretín aborda piezas como “Danzarín” (Julián Plaza), “La senegalesa” (César Strocio, ex Cuarteto Cedrón), “Arrabal amargo” (Carlos Gardel y Alfredo Lepera) y “A Evaristo Carriego” (Eduardo Rovira), entre otros, dejando lugar a la improvisación.



El disco cuenta con la participación del reconocido contrabajista Ricardo Capria que participó en el tema "Casi lloro" y con el guitarrista y compositor Claudio "Pino" Enriquez, autor del tema que da nombre al disco.



La presentación en el reducto ubicado en Bacacay 2414, en el barrio porteño de Flores, contará con invitados como Pino Enríquez en guitarra, Ricardo Capria en contrabajo, Juan Cruz Donati en percusión y la cantante Victoria de Paolo para interpretar clásicos del género como "Pedacito de cielo", "Malena" y "Sur".