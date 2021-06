El emotivo recuerdo del sanjuanino Darío Barassi sobre su padre

En el marco del festejo por el Día del Padre, el conductor sanjuanino Darío Barassi hizo una publicación en sus redes sociales Instagram y Facebook para recordar a su padre y contar de su experiencia como papá de su pequeña hija Emilia. El mensaje fue muy emotivo y estuvo acompañado de cuatro fotos: tres de Barassi con su hija y una de su papá Fernando junto a Darío y sus dos hermanos.

"Hoy es mi día. Porque si hay algo que me caracteriza en esta vida es ser padre. Y no tener cuello también", así empezaba el texto de Barassi. Más allá de la emoción, el sanjuanino que triunfa en la tele argentina siempre apela a una cuota de humor.

"En la previa a que nazca mi reina yo estaba muy asustado y sensible porque se me movió mucho la estantería. Lo extrañaba a mi viejo como nunca, lo necesitaba", continuó después en su posteo. Fernando Alberto Pacheco murió cuando su hijo Darío tenía cuatro años y medio, a raíz de una mala praxis en una operación de cadera, según publicó Revista Gente en una entrevista que tuvo con el sanjuanino que la rompe en la televisión argentina.

"No tenía la menor idea acerca de que se trataba ser padre. Repasaba los pocos, pero valiosos recuerdos que tengo con él y sacaba de ahí alguna suerte de estabilidad y seguridad", dijo el conductor de 100 Argentinos Dicen después en su texto.

Barassi describió algunos hechos de su infancia. Por ejemplo, el recorrido que hacía con su padre por las canchas del Jockey Club San Juan, el recibimiento que le hacía a su papá cuando llegaba de trabajar y el recuerdo del cumpleaños de un primo en Caucete.

"Yo era el primo mas chico, tengo cara de felicidad pero un poco asustado, un brazo peludo y bronceado nivel dorado me agarra la mano y un cachete. Sólo se ve el brazo. Un brazo que me contiene. Mi viejo vivía tomando sol. No tengo certeza de que sea él, podría ser un tío, pero yo elijo y prefiero creer q es mi viejo", explicó Barassi.

"Yo con ese material me convertí en padre", sentenció el conductor y abogado sobre la imagen paternal que le dejó Fernando Pacheco.

Luego hace una reflexión sobre lo que es ser padre: "Entendí que ser buen padre es darle la mano a mi hija y acompañarla a la velocidad que necesite. Ser buen padre es volver a casa y darle un abrazo inmenso a mi niña todos los días. Lo esta esperando seguramente".

"Ser buen padre es estar presente. Cómo y cuando se pueda. Leer la mirada de mi hija, entender cuándo necesita de mis brazos y cuándo necesita libertad.

El viejo se fue temprano, pero me dio su mejor versión. Yo en el día a día dejo todo en la cancha de la paternidad. Como seguramente él también lo hizo. Por lo que pudiste y no, feliz día viejo", añadió trasladando su pensamiento al recuerdo de su padre nuevamente.

Para cerrar Barassi dejó palabras muy lindas para su hija pequeña: "Pipi mía sos lo mejor que me paso en la vida. Sos todo amor. Iluminas mi mundo, curas heridas, entusiasmas futuro. Sos risa, música y bailes. Soy mejor persona desde que llegaste. Acá voy a estar siempre enana. Mi principal objetivo es tu felicidad y libertad".