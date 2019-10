El empresariado local renueva sus esperanzas con Alberto presidente

Alberto Fernández ganó con autoridad las Elecciones Generales y, desde el próximo 10 de diciembre, será el nuevo presiente de los argentinos. Este cambio de Gobierno renovó las esperanzas en el empresariado sanjuanino que ve con buenos ojos las propuestas que lanzó en campaña el líder del Frente de Todos. DIARIO HUARPE dialogó con referentes de la Cámara Minera, Federación Económica, Unión Industrial y la Cámara de Comercio, y todos coincidieron en decir que se debe apostar por un modelo productivo que genere mano de obra genuina y no especulación financiera. Además dijeron que deben articular acciones, en lo inmediato, para lograr mayor consumo y bajar el índice de inflación.

Mario Hernández / Cámara Minera

“Tenemos cifradas esperanzas en los dichos de Alberto Fernández sobre la minería. Hay mucha expectativa de lo que pueda suceder hasta el 10 de diciembre. Sería muy importante que trate de definir acciones lo más rápido posible”, comentó Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera. Al mismo tiempo añadió sobre las medias que deberá tomar el electo presidente “acá lo que debe existir es un diálogo abierto y franco para ver las dificultades que tiene el país y desde ahí armar un plan integrar de acción, con varias etapas, para encarar lo que viene”. Sobre el cepo al dólar ampliado que implementó Macri, el empresario contó que “la minería tiene muchos contratos en dólares, hay que ver y analizar detenidamente como afectará esta medida”.

Hugo Goransky / Unión Industrial

Por su parte, el líder de la Unión Industrial, Hugo Goransky dijo sobre el triunfo de Fernández “fue muy positivo la alta afluencia de gente a votar. Me pareció madura la forma en la que se ha procedido y esto demuestra que el país necesita consenso para tomar cualquier decisión sobre las medias de mediano y largo plazo. Nosotros desde la Unión Industrial acercamos medias que transcienden una gestión de gobierno. Soy optimista de lo que puede pasar viendo los discursos que han tenido Macri y Fernández”. También apuntó que “en esto no hay receta mágica, el nuevo presidente debe tomar medidas que incentiven la producción, la transformación de la materia prima y la generación de divisas que ingresen por la producción. De existir un plan productivo 2020-2030”. En cuanto al candado impuesto a la compra de dólares sentenció que “ante los acontecimientos económicos hay que evitar perder reservas. El refugiarse en el dólar no es bueno. La especulación no le puede ganar a la producción, debemos volver a un camino de producción y ver el vaso medio lleno”.

Hermes Rodríguez / Cámara de Comercio

Desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, afirmó al respecto que “no sabemos qué pasará con Fernández, pero si es bueno escuchar que en su discurso que le dé un fuerte apoyo a las pymes, decir que quiere poner en funcionamiento las máquinas es bueno”. En relación con cepo añadió que “a nosotros no nos influye” y aclaró que entre las principales medidas que debe tomar una vez que asuma el mandato debe estar “una baja a la inflación y la regionalización de los impuestos. Nosotros le pedimos esto al presidente Macri y nunca nos escuchó. Fernández debe generar acciones que promuevan el consumo”.

Dino Minozzi / Federación Económica

En tanto que Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, expresó que “hay que decir que tranquiliza que el proceso eleccionario se haya desarrollado en paz. Siempre hay esperanzas con un nuevo gobierno y saber que será del mismo color que el gobierno de San Juan es bueno. Eso facilitará muchas cosas”. Mientras que a la hora de referirse a las medidas que debería tomar Fernández una vez que tome el timón del país sentenció que “siempre hemos dichos que las economías regionales están desarticuladas y deben potenciar estas economías porque generan riquezas y recursos legítimos. El apoyo a la minería debe ser un tema central para incentivar el consumo interno y crear mano de obra genuina”.