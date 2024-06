El enorme apoyo que le mostraron a Marc Márquez en Ducati

El Mundial de MotoGP 2024 está al rojo vivo y los fanáticos se preguntan cómo le irá este año a uno de los mejores de la historia: Marc Márquez (Gresini Racing). El actual piloto de Ducati sigue sorprendiendo, después de los problemas físicos que lo marginaron de su mejor paso por Red Bull. En las últimas horas, desde la marca antes mencionada le mostraron un gran apoyo.

Davide Tardozzi, el jefe del equipo oficial, dialogó con la prensa y aprovechó su momento para analizar al ilerdense y compararlo nada menos que con Valentino Rossi. De esa manera, dejó frases más que interesantes para los amantes del motociclismo en todo el planeta.

Publicidad

Lo que dijo sobre Marc Márquez

Al comienzo de sus dichos, Tardozzi indicó: "Es una apuesta completamente diferente por la preparación que tenemos hoy como casa, como moto, como gestión y como manejo técnico. El verdadero error cuando contratamos a Valentino es que Ducati no estaba preparada para gestionar a alguien como Rossi, hoy lo estamos ampliamente. Además, recuerdo que tenemos al dos veces campeón del mundo".

"En el momento en que gestionas a Pecco Bagnaia, no veo por qué no se puede gestionar también a Marc Márquez. Marc viene al terreno de Pecco Bagnaia. Ha hecho comentarios halagadores sobre Pecco que no fueron hechos al azar. Cuando Marc habla, siempre sabe exactamente lo que dice, nunca habla sin pensar", agregó, en declaraciones que fueron filtradas por GPone.

Para cerrar, sostuvo: "Nunca lo he oído hacerlo. Cuando hace una afirmación, es la verdad y a menudo esas afirmaciones tienen también un propósito específico. Por lo tanto, es un chico muy inteligente y será muy cuidadoso cuando llegue a nosotros. Estoy seguro de que entrará con precaución y tratará de entender cómo nos movemos. Porque en el box es Ducati quien gestiona, no los pilotos".