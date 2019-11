El entrenador argentino Ángel Comizzo es prioridad para continuar en Universitario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Universitario de Lima iniciará conversaciones para renovarle el contrato al entrenador argentino Ángel David Comizzo para 2020, a pocos días del final de la temporada en la cual el equipo tiene algunas chances de ganar el certamen Clausura local, señaló la prensa peruana.



Por lo pronto Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario, señaló que se viene una reunión clave con respecto a la continuidad del ex arquero de Talleres de Córdoba, River, Banfield y Atlético de Rafaela, señaló El Depor de Lima.



"Vamos a conversar con el profesor Ángel Comizzo con miras al 2020. Su agente llega el domingo y tenemos toda la voluntad de escucharlo", dijo el dirigente.



Esta es una semana en la que la prioridad absoluta es el encuentro del domingo ante Real Garcilaso, por el torneo local, no obstante, en Universitario no quieren dejar pasar el tiempo con respecto al proyecto deportivo del próximo año.



El fin de semana se jugará la última fecha del Clausura, Alianza Lima es puntero con 32 unidades, seguido por Sporting Cristal con 31 y Universitario con 30.



La "U" para ganar el certamen tiene que vencer a Garcilaso y aguardar que Alianza no venza a Unión Comercio, que está noveno, y Sporting a Deportivo Binacional.