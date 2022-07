Este 15 de julio, a las 9 horas, el EPRE hará una audiencia pública para actualizar el esquema tarifario de la energía eléctrica. Allí participarán diversas organizaciones sociales y empresariales que expondrán su postura sobre el escenario energético actual. Muchas de estas entidades temen perder los subsidios vigentes y, por eso, están con expectativas sobre la reunión convocada por el organismo.

La convocatoria del EPRE generó revuelo, ya que realizarán la audiencia pública de forma remota y a través de la plataforma digital Zoom. Esta modalidad se adoptó durante la pandemia y continua vigente en la actualidad, pese a la flexibilización de actividades. Para participar, las organizaciones interesadas deben acreditarse y el ente regulador enviará a cada uno de los interesados un link para ingresar al encuentro.

Por otra parte, el público general podrá presenciar la actividad a través de una trasmisión de YouTube que el EPRE hará público en su momento. Es decir, que la audiencia pública pasó a convertirse en un evento netamente digital. Desde la institución aseguraron que ese método ha funcionado bien y ha permitido que las largas horas de conferencias sean más leves.

Sin embargo, hay muchos sectores que no están de acuerdo porque tendrían dificultades para participar o porque consideran que es un tema relevante que debería tratarse presencialmente.

Referentes de diversos ámbitos manifestaron a DIARIO HUARPE sus posturas sobre la organización de audiencias mediante el uso de plataformas online.

Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica

"Me parece que debería ser al menos híbrido, presencial y vía Zoom, para debatir la situación de un tema tan delicado como es la tarifa eléctrica. No es lo mismo el Zoom que una reunión presencial. El Zoom es una herramienta muy interesante que se usó mucho durante la pandemia y que continuaron usando organizaciones nacionales. Por ejemplo, antes viajábamos a Buenos Aires para asistir a reuniones y ahora no. Pero las convocatorias importantes siempre son presenciales. Sería bueno que fuera híbrida y el que no pueda asistir que se conecte vía Zoom, porque las tarifas es algo que nos afecta a todos, empresas como a los particulares. Las reuniones determinantes terminan siendo presenciales porque tienen otro tenor, tiene algo que nunca tendrá una conferencia a distancia".

Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes

“A mí me parece que sería bueno que fuese presencial. Es un tema delicado y no sabemos como se manejará la segmentación de las tarifas, los subsidios, como será el mecanismo y cómo afectará a la producción. Más en estos momentos que necesitamos energía por la sequía que hay. Debería realizarse de manera presencial porque no es una audiencia normal. Continuar haciéndola vía Zoom es un problema y la participación es más difícil. Estamos preocupados porque si no se mantienen los subsidios, la energía es impagable. Me parece que la audiencia tendría que hacerse de manera presencial”.