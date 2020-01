El equipo del argentino Casalánguida accede a final Oeste en básquetbol de México

Aguacateros de Michoacán, el equipo que conduce el entrenador argentino Nicolás Casalánguida, accedió anoche a la final de la zona Oeste del básquetbol de México, al eliminar a Capitanes de Ciudad México, por un global 4-1.



En el quinto y último encuentro de la serie semifinal, Aguacateros se impuso por 98-91 para garantizar su acceso a la definición.



En el quinteto ganador se destacó el escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket), quien cerró su labor con una planilla de 16 tantos (0-1 en dobles, 4-6 en triples, 4-5 en libres) y 4 asistencias en 25 minutos.



En la escuadra de Michoacán, que había finalizado en la tercera posición durante la fase regular, el alero estadounidense Rodney Green (ex Instituto de Córdoba) culminó con 18 puntos y 7 rebotes. Mientras que los ex San Lorenzo, el escolta Donald Sims (15 tantos, 3 asistencias, un robo) y el interno Jerome Meyinsse (10 puntos, 4 rebotes y 4 recuperos), también tuvieron desempeños elogiosos.



El equipo del DT Casalánguida (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Obras Basket) se enfrentará en la final regional al vencedor de la llave entre Soles de Mexicali-Panteras de Aguascalientes (gana el primero por 3-2).



En el quinto choque entre ambos, Panteras venció por 98-94 para achicar la diferencia. En el conjunto perdedor, el pivote argentino Daniel Amigo (nacido en California y luego nacionalizado) finalizó con un balance de 6 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 12m.