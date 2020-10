El equipo que ensaya Paulo Ferrari en San Martín

Cuando cada vez está más cerca el regreso del fútbol, San Martín sigue entrenándose de cara al reinicio de la Primera Nacional, categoría que todavía no conoce su forma de disputa.

Pero para eso el técnico de San Martín Paulo Ferrari, empieza a hacer prácticas colocando un posible once titular en cancha, aunque por ahora sólo con trabajos tácticos. Recién este sábado en la cancha principal del Hilario Sánchez, hará la primera práctica formal de fútbol, once contra once.

Ferrari por ahora apuesta bajo los tres palos por el histórico Leonardo Corti, pero en otra parte del entrenamiento lo utiliza a Juan Pablo Cozzani, el arquero que llegó desde Lanús y que supo jugar en la Selección Sub-20.

En la linea defensiva, por derecha estuvo el experimentado Gonzalo Prósperi y por izquierda el ex Talleres Ian Escobar, mientras que los dos centrales fueron Francisco Álvarez y el que viene de San Lorenzo Gastón Fernández.

Sobre la mitad de la cancha aparecen tres nombres que llegaron como refuerzos, como ser Gonzalo Ramírez, Brian Benítez y Pablo Ruíz, mientras que en la parte central del medio está el nacido en las inferiores como Nicolás Pelaitay.

Mientras que en el ataque, el que empieza ganando terreno sería otro surgido en las inferiores como Matías Giménez junto a Lucas Campana. El ex Desamparados Bruno Rodríguez ingresó luego pero se lo nota que aún no está al ciento por ciento físicamente.

En consecuencia y pasando en limpio, San Martín alistó a: Leonardo Corti; Gonzalo Prósperi, Francisco Álvarez, Gastón Fernández, Ian Escobar; Gonzlo Ramírez, Brian Benítez, Nicolás Pelaitay y Pablo Ruíz; Matías Giménez y Lucas Campana.

A la espera de la confirmación por Salas

Hasta el momento, San Martín sumó ocho refuerzos para la temporada que se viene post pandemia. Llegaron el lateral derecho Alejandro Molina, quien surgió en San Lorenzo; Bruno Rodríguez, el delantero viene de Sportivo Desamparados; los dos volantes David González y Jonás Aguirre, ambos con pasado en Rosario Central; el arquero Juan Pablo Cozzani que llega de Lanús, otro sanlorencista, el defensor Gastón Hernández, el enganche Brian Benítez, mientras que el otro es el delantero Gonzalo Berterame, estos dos últimos también surgidos en San Lorenzo.

Pero ahora se espera la confirmación del noveno y quizá último refuerzo para el equipo de Paulo Ferrari, se trata de un hijo pródigo de la institución, Lucas Salas, quien después de su polémica salida del club hace tres años atrás, se fue al fútbol griego, luego regresó a la Argentina y estuvo jugando en Olimpo. Precisamente, Salas está destrabando su salida del club bahiense para allí sí finalmente sellar su arribo al club de sus amores.