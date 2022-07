Hace dos meses, Thomas Castañeda Maldonado decidió mejorar su rendimiento deportivo y junto a su padre y entrenador, Nelson Castañeda, emigraron a México. El objetivo siempre fue ese y tras un tiempo buscando superar sus marcas y compitiendo ante rivales con otra preparación en duatlón, el pasado fin de semana encontró su premio al terminar tercero en el campeonato mexicano, disputado en Villahermosa, Tabasco.

Castañeda empleó 54m17s para recorrer los 5 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y una segunda carrera pedestre de 2,5 km para finalizar tercero en la categoría Elite. Apenas 22 segundos por detrás del local, Erik Yamir Ramos, el ganador; y 14 de José Luis Córdova, el segundo.

Publicidad

“En la primera carrera fueron 5 km de trote, con dos vueltas al circuito, donde iban cuatro chicos adelante, en el pelotón de punta y yo a unos 20 metros, tratando de llegar a esa posición de adelante. Finalizando la segunda vuelta pude conectar con ellos a un ritmo muy fuerte, haciendo un tiempo 15m10s.”, contó Castañeda desde México sobre la primera prueba pedestre que abrió la competencia.

A continuación, el atleta sanjuanino se subió a la bicicleta para ser el más veloz, manifestando que “lo hice con un gran ritmo, a 44 km/h.”. Esa marca le permitió estar en la conversación con el lote de punta, apostando a tener un cierre ideal en los 2,5 km finales de pedestrismo.

“Salí tercero del área de transición y me pude mantener, realmente sentía que venía muy al límite, pero con la idea de llegarle al segundo y que no me llegaran a mí y en gran parte lo logré, ya que no pude conectar con el segundo, aunque le acorté bastante, finalizando tercero en Elite con atletas de muy buen nivel”, afirmó el sanjuanino.

El mérito y rendimiento de Thomas es amplio y prometedor, porque desde muy temprana edad mostró cualidades en la disciplina y una constante evolución, mejorando considerablemente en cada prueba, incluida la natación (su madre Silvia Maldonado es profesora) para también estar altamente preparado por el triatlón.

Publicidad

Logró el tercer puesto entre más de 400 atletas, prácticamente todos de México, y ese lugar en el podio le permite soñar, más allá que por ahora apunta a evolucionar y mejorar sus marcas que en virtud de lo realizado el pasado fin de semana le dio puntos para el ranking nacional mexicano y el Mundial 2023.

En virtud de esto y según el reglamento de la prueba, los tres primeros de cada categoría del Circuito Nacional de Duatlón 2022 y 2023 clasifican al mundial de duatlón, en un empuje y meta a llegar en un corto plazo para el atleta sanjuanino.