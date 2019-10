El español David Bisbal interpretará la canción final de "Frozen 2"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cantante español David Bisbal interpretará el tema final de “Frozen 2”, que formará parte de la banda sonora original en español de la película, cuya fecha prevista de estreno en Argentina es el 2 de enero de 2020.



La canción “Mucho más allᔠse lanzará junto con su video musical el 8 de noviembre en plataformas digitales y es la versión en español de la canción “Into The Unknown”, interpretada por la banda de rock estadounidense Panic! At the Disco.



“Es un proyecto que ha venido con una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera. Estaré eternamente agradecido que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante en muchas familias”, expresó Bisbal en un comunicado de prensa.