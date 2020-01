El Estado, medios y la industria creativa acordaron trabajar para prevenir el consumo de alcohol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Estado nacional, medios de comunicación, empresas tecnológicas y la industria creativa, del país realizarán por primera vez una campaña de comunicación multiplataforma para "hablar de consumo responsable de alcohol y prevenir su consumo en menores de edad", según se acordó en un encuentro convocado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).



A la reunión, que se realizó ayer en el Centro Cultural Kirchner, asistieron ejecutivos de empresas como Google, Telefe, Young & Rubicam, Webar Interactive, Be Influencers, La Nación, McCann y Clarín, "quienes se comprometieron a aportar sus capacidades para diseñar una campaña creativa de corto, mediano y largo plazo", indicó la secretaría de Medios en un comunicado de prensa.



"Sabemos que los medios de comunicación pueden tener un impacto muy significativo en patrones de conducta. Por eso, los convocamos para que nos acompañen responsablemente a generar abordajes complementarios que aporten sustancialmente en prevención del consumo de alcohol en menores y en el consumo responsable de alcohol en jóvenes", señaló Francisco "Pancho" Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública.



Por su parte, la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, comentó que "estamos abriendo una coordinación específica del tema alcohol que no existía en la Secretaría, porque hay que instalar el problema ya que es la droga que más se consume y tiene arraigo cultural". Por eso, subrayó, "es clave contar con el compromiso activo y la colaboración estratégica de la industria cultural, porque entre todos tenemos que poner de moda el cuidado y apreciar a los jóvenes que son el futuro del país".



En el encuentro, "todos coincidieron en que durante los últimos años el consumo del cigarrillo fue perdiendo legitimidad social gracias a las campañas masivas y a la producción artística en general, que acompañó este proceso. Ahora se buscará realizar una intervención similar con el alcohol, sostenida en el tiempo".



Por el sector empresario, participaron de la reunión Pablo Beramendi, CEO de Google; Santiago Perincioli, VP de Telefé; Santiago Olivera, CEO de Young & Rubicam; Andrea Fontana, CEO de Webar Interactive; Juan Marenco, CEO de Be Influencers; Ernesto Martelli, gerente de Innovación y Contenidos de La Nación; Marina Saroka, CEO de McCann, y Alberto Marina, director de Agea-Grupo Clarín, entre otros.