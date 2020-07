El Estado renovó la licencia para grupos de riesgo y padres de menores de 12 años

Mientras la administración pública provincial va acomodando su funcionamiento a los tiempos de pandemia, hay dos lotes de empleados estatales que seguirán exceptuados de ir a trabajar en forma presencial. Uno es el que conforman las personas que están dentro del grupo de riesgo y el otro es de padres de niños escolarizados menores a 12 años. Los que no pertenecen a esos grupos y se desempeñan en el Centro Cívico fueron divididos desde este lunes en dos turnos, mañana y tarde, para evitar aglomeraciones de gente y respetar el distanciamiento social.

Como el resto de las actividades, el funcionamiento del Estado local está a expensas del status sanitario de la provincia. San Juan es uno de los distritos del país con menos cantidad de contagiados de COVID-19 y uno de los pocos que no tiene circulación viral, lo que le ha permitido reactivar su economía en forma casi plena y normalizar paulatinamente las oficinas públicas.

Este lunes marca la vuelta a sus lugares de trabajo de la mayoría de los agentes que estaban haciendo tareas desde su casa, pero con algunos cambios. Las dependencias que están ubicadas en el Centro Cívico, el edificio más importante de la administración pública, dejó de funcionar de mañana solamente y pasó a tener doble turno: de 7 a 13 y de 14 a 20.

De esta forma, el Gobierno busca controlar la cantidad de personas que circule por el lugar y reducir las posibilidades de contagio de coronavirus. La mitad de los trabajadores está afectado al turno mañana y la otra mitad a la tarde, apostando a que la cantidad de gente que tiene que ir a hacer trámites también se descomprima por efecto de la extensión horaria.

El decreto provincial que pone en práctica el doble turno es el número 33/2020 y fue publicado este mismo lunes con la firma del gobernador Sergio Uñac. Entre las cuestiones complementarias, renueva la licencia para los que forman parte del grupo de riesgo y los padres y madres de chicos de hasta 12 años.

Las dos licencias fueron instauradas a nivel nacional cuando arrancó la cuarentena (mediante la resolución 207 del Ministerio de Trabajo) y San Juan las adoptó como propias. Pero para el regreso a la nueva normalidad, cada distrito evaluará qué hacer con esos grupos en función del status sanitario que tenga.

Por ahora, San Juan decidió extenderlas. Significa que los exceptuados no estarán obligados a asistir a sus lugares de trabajo, aunque sí les pueden encomendar que cumplan tareas desde su casa en forma virtual.

El grupo de riesgo lo integran aquellos estatales con enfermedades respiratorias crónicas, inmunodeficiencias, insuficiencias cardíacas, diabetes e insuficiencia renal, entre otras. Según le dijo el titular de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, a DIARIO HUARPE, para ellos la licencia es obligatoria porque por una cuestión de salud “no los podemos dejar ir a trabajar”.

Los agentes con hijos chicos también están exceptuados, con una particularidad. En casos de que los dos padres trabajen en el Estado, la licencia le corresponderá a uno solo.

Para los mayores de 60, no es una cuestión excluyente. Si se trata de una persona sana, puede optar entre ir a trabajar o no. Si decide presentarse, el Estado no se puede oponer, aclaró Rupcic.

El regreso a la actividad presencial de los que son del grupo de riesgo no tiene fecha, ya que dependerá de cómo evolucione la pandemia. La licencia para los padres, en principio, se mantendrá hasta que comience el dictado de clases en los establecimientos educativos y sea el turno de los menores de 12 años.