El ex juez Sergio Moro niega que vaya a postularse a presidente en 2022

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Justicia y ex juez federal brasileño, Sergio Moro, principal impulsor del encarcelamiento del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, negó que pretenda ser candidato presidencial, a pesar de estar bien posicionado de cara a las elecciones generales de 2022.



"No tengo ese tipo de ambición de ser presidente. Tenemos que tener los pies en el suelo. Existe la famosa y antigua frase que dice: 'sic transit gloria mundi' (toda gloria del mundo es transitoria, en latín)", respondió Moro durante su participación anoche en el programa Roda Viva, de la estatal TV Cultura.



A comienzos de este año, el Instituto Datafolha publicó el resultado de una encuesta en la que el nivel de confianza en Moro oscila el 33%, once puntos porcentuales por encima del actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



En diciembre, la misma consultora señaló que el juez insigne de la operación anticorrupción Lava Jato, en la que condenó a varios políticos, entre ellos a Lula da Silva, tenía al frente de su ministerio una aprobación del 53%, frente a 30% de la de Bolsonaro como presidente.



"Esos asuntos de popularidad vienen y van, pasan, y lo importante para mí es hacer mi trabajo como ministro de Justicia y fue eso lo que me propuse con el presidente. Creo que estamos en un camino correcto", afirmó Moro.



Para Moro, "el candidato del gobierno federal, como ya fue manifestado por el presidente de la República, Jair Bolsonaro, debe ser él mismo. Si él no cambia de idea y si soy ministro del gobierno Bolsonaro, evidentemente, los ministros del gobierno van a apoyar al presidente. Ese es el camino natural".



No obstante, al ser preguntado si firmaría un documento público en el que se comprometería a no disputar la Presidencia, Moro aseveró que "no tiene sentido signar un documento de esos, porque muchas personas firmaron y después lo rasgaron", recogió la agencia de noticias EFE.



En el programa, en el que periodistas invitados de diferentes medios bombardean de preguntas al personaje central, el ministro habló de diversos temas y destacó la reducción de crímenes en el país durante su gestión, gracias al apoyo de las Policía Federal y Civil y Militarizada de los estados.



Sobre la salida el viernes del secretario nacional de Cultura, Roberto Alvim, después de parafrasear en un video de su despacho partes de un discurso proferido por el ministro de Propaganda del régimen nazi de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Moro calificó el episodio como "bizarro".



Según Moro, Bolsonaro tomó la "decisión absolutamente correcta" al aceptar el pedido de dimisión de Alvim, tras el caso que ganó una alta repercusión negativa en todo el mundo.