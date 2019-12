El ex policía Céparo fue condenado a doce años de prisión por secuestro, torturas y abuso sexual

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a doce años de prisión al ex policía Ricardo Céparo en un juicio de lesa humanidad por el secuestro, torturas y abusos sexuales contra tres jóvenes docentes en hechos ocurridos en noviembre de 1976, durante la última dictadura cívico militar, confirmaron hoy fuentes judiciales.



Las víctimas, Marta Inés Brasseur, María Cristina Lucca y Graciela Inés López, habían sido secuestradas en la ciudad rionegrina de Cipolletti y trasladadas al centro clandestino de detención ilegal conocido como "La Escuelita", situado en Neuquén, donde padecieron torturas.



Luego, las docentes fueron trasladadas a Paraná, en un operativo que estuvo a cargo de Céparo, y quedaron alojadas en la Unidad Penal Número 2 de Entre Ríos para quedar detenidas más tarde en la cárcel de mujeres de esa provincia.



El ex policía, que en 2006 había sido sentenciado a once años de prisión por otros delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos en los años del terrorismo de Estado.



En este juicio, el acusado resultó sentenciado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en concurso real con vejaciones y apremios ilegales respecto a tres víctimas.



Durante el debate de este caso se ventiló que las mujeres detenidas fueron expuestas a situaciones de violencia sexual, y se estableció que el imputado "actuó sobre seguro contra víctimas indefensas, en actos que incluyeron tocamientos, desnudez y acoso", señaló en su alegato el fiscal José Ignacio Candioti.



"La finalidad de estos apremios ilegales fue la de obtener las declaraciones bajo amenazas de muerte y de violencia física y psicológica, para luego utilizarlas como prueba de cargo en el Consejo de Guerra", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.