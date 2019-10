El ex presidente colombiano Uribe, perdedor en las elecciones regionales

POR AGENCIA TÉLAM

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue uno de los principales perdedores de las elecciones regionales celebradas hoy en el país a manos del sorpresivo triunfo en Bogotá de una ex senadora reconocida por sus denuncias sobre corrupción y crímenes de los paramilitares y militante de la causa LGBTI.



"Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin", dijo el ex mandatario en su cuenta de Twitter luego de conocerse el triunfo de Claudia López, que la convierte en la primera alcaldesa de Bogotá, y tras la derrota de su partido Centro Democrático en su principal bastión, Medellín.



López, graduada en Finanzas y Relaciones Internacionales y de reconocida trayectoria por sus denuncias sobre la penetración de los paramilitares en la política nacional y su lucha contra la corrupción, obtuvo de 1.107.504 votos (35,22 %) con el 99,9 % de las mesas escrutadas.



Con este resultado relegó al segundo lugar al favorito en las encuestas, el independiente Carlos Fernando Galán, que alcanzó 1.021.304 votos, equivalentes al 32,48 %, una diferencia de casi tres puntos porcentuales que los sondeos habían pronosticado pero a la inversa, según publicó la agencia de noticias EFE.



"Claudia es una contendora admirable y tiene una responsabilidad muy grande a partir de ahora para unir a Bogotá. Reitero mi propósito y mi compromiso, como lo dije durante la campaña, de contribuir a la reconciliación de nuestra ciudad", manifestó Galán, hijo del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán, al reconocer el triunfo de López.



Si bien es cierto que el triunfo de Claudia López, mujer y miembro de la comunidad LGTBI no era esperado en Bogotá, no fue una sorpresa mayúscula como sí lo fue la que dio en Medellín el joven Daniel Quintero Calle, candidato del movimiento ciudadano Independientes, que arrebató al uribista Centro Democrático su principal bastión.



Quintero Calle, prácticamente un novato en la política pese a haber sido viceministro de Economía Digital de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) en el Gobierno de Juan Manuel Santos, ganó a pulso la Alcaldía de una de las ciudades más tradicionalistas de Colombia.



Con el 96,73 % de las mesas escrutadas, el alcalde electo obtenía 293.334 votos, equivalentes al 38,48 %, atropellando en el camino a Alfredo Ramos, abanderado del Centro Democrático, que quedó segundo con 228.906 papeletas (30,03%).



Quintero empezó a subir en las encuestas hace menos de dos meses, pero con su discurso de renovación y contra la maquinaria de los caciques políticos logró remontar una desventaja que llegó a ser cercana a los 20 puntos y que en el mejor de los casos lo situaba diez puntos por debajo de Ramos.



"La esperanza derrotó al miedo", manifestó Quintero sobre su victoria en su cuenta de Twitter, donde se presenta como "sin partidos ni jefes políticos".