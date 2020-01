El ex presidente Quiroga renunció al cargo de delegado de Áñez en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga informó hoy que renunció al cargo de delegado de la mandataria interina Jeanine Áñez ante la comunidad internacional para “evitar comprometer” a su administración con sus “posiciones o acciones”.



“Agradezco la delegación con la que me honró, la que hoy debo dejar para evitar que mis posiciones o acciones comprometan a su gobierno, al que solo usted debe representar”, dijo Quiroga en una carta que envió a Áñez y luego publicó en Twitter.



Aunque no explicó esas eventuales divergencias, Quiroga subrayó que el desafío actual es “discutir una propuesta de país”, pese a que el gobierno de Áñez es interino y llamó a elecciones presidenciales para mayo próximo.



“Todos tenemos la obligación de aportar, orientar y participar en esta conversación nacional”, agregó el ex mandatario.



Quiroga fue designado el 2 de diciembre pasado, 20 días después de que Áñez se autoproclamara presidenta, con el objeto de que ayudara a explicar a la comunidad internacional la situación derivada de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre.