El ex presidente uruguayo Julio Sanguinetti fue a votar y se encontró con su maestra de la primaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente Julio María Sanguinetti, de 83 años, se encontró hoy en el local en el que votó en las elecciones generales del país con su maestra de primaria María Elba Gentile, de 94 años.



El ex mandatario se presentó este mediodía a votar por primera vez en varios años en circuito distinto al que solía utilizar, y se sorprendió gratamente cuando encontró a su ex maestra, refirió el diario El País en su página web.



Elba es, además, prima de Sanguinetti, de manera que cuando lo vio lo saludó y le preguntó por "Martita", la esposa del ex presidente, Martha Canessa.