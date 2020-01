El ex presidente y eurodiputado catalán Puigdemont pide a la UE un "mecanismo" de autodeterminación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont reclamó hoy ante el Parlamento Europeo un "mecanismo democrático común para la autodeterminación" para resolver conflictos territoriales, cumpliendo con su promesa de instalar en la agenda de la Unión Europea el reclamo secesionista de Cataluña.



"Hoy Cataluña es un asunto interno europeo y va a estar presente durante la presidencia croata, por eso debe encontrarse una solución política, por la vía del diálogo y la negociación", dijo Puigdemont en su primera intervención ante el pleno de la Eurocámara.



En su debut como eurodiputado, hablando en inglés, el líder secesionista instó a la UE a "avanzar" ofreciendo una "vía democrática", tras afirmar que "la represión no es una solución" y que "ha llegado la hora de que los políticos europeos hablen".



Dos eurodiputados de la derecha española reclamaron la palabra para hacer preguntas a Puigdemont, pero el líder secesionista, quien debe aceptar la solicitud, se negó a responderles.



“Un prófugo con miedo a que le digan que Europa es el antídoto a su nacionalismo destructivo ha rechazado mi turno de réplica en el pleno del Parlamento Europeo. Ese es el temeroso Puigdemont”, le reprochó la conservadora Dolors Montserrat a través de Twitter.



Puigdemont tomó ayer posesión de su cargo de eurodiputado junto con el político secesionista catalán Antoni Comín, días después de que España retirara un pedido de arresto en su contra en relación con el fallido intento de secesión de Cataluña de octubre de 2017.



Ambos políticos catalanes se autoexiliaron en Bélgica hace dos años cuando la Justicia española los imputó por "rebelión y sedición" luego que el gobierno español interviniera Cataluña para frustrar la secesión y descabezara al Ejecutivo regional encabezado por Puigdemont.



Desde fuera de España Puigdemont lidera una batalla política y judicial para que la Unión Europea intervenga en el conflicto secesionista que enfrenta al gobierno de la norteña región de Cataluña y el Ejecutivo de España.



En mayo del año pasado fue elegido eurodiputado junto con Comín y el ex vicepresidente Oriol Junqueras - quien cumple una condena de 13 años de prisión por sedición en España- pero no pudo regresar a España para jurar el cargo ante la amenaza de que sería arrestado.



Sin embargo, recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Junqueras tenía inmunidad parlamentaria cuando se le denegó asumir como eurodiputado antes de la condena, lo que automáticamente cambió el status de Puigdemont y Comín, quienes no fueron condenados al estar huidos.



Por otro lado, Puigdemont anunció en las redes sociales que quiere visitar a los líderes secesionistas que cumplen condena en las cárceles catalanes, lo que representará un desafío para España.



El conflicto catalán abrió hace más de dos años una crisis política e institucional, que el flamante gobierno de coalición español encabezado por el socialista Pedro Sánchez se comprometió a encauzar mediante el diálogo.