El ex rugbier neozelandés Richie McCaw desea que se detenga el reloj en el scrum

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex capitán y bicampeón mundial de los All Blacks, Richie McCaw, es partidario de que se detenga el tiempo en los partidos durante el lapso que la pelota se pone en juego en un scrum para así evitar la pérdida de tiempo en los encuentros.



En una entrevista al sitio web Stuff.co.nz, el campeón mundial en 2011 y 2015 explicó: "Una de las cosas por las que me siento un poco frustrado es la forma en que un scrum puede consumir mucho tiempo en el juego".



El ex forward, elegido tres veces como Mejor jugador del año (2006, 2009 y 2010) agregó: "Si fuera a cambiar algo en el reglamente del rugby sería detener el reloj al otorgar un scrum y comenzar de nuevo cuando se juegue la pelota. Se jugaría un poco más de rugby".



McCaw, quien se retiró del rugby en 2015, agregó que no siente deseos de jugar y que no extraña jugar en el primer nivel aunque admitió que en el futuro le gustaría "entrenar a niños".



El tercera línea de 38 años jugó 148 partidos para Nueva Zelanda entre 2001 y 2015 y fue elegido el Mejor deportista neozelandés en 2010 y 2011.