El excampeón de UFC que puede volver al octágono pronto

Un excampeón de UFC cree poder volver a la jaula y pelear por el título que ya tuvo en su poder antes. Se trata de TJ Dillashaw, quien debe terminar de recuperarse de una desagradable dislocación del hombro. La derrota por nocaut técnico en el segundo asalto del mismo ante el campeón de peso gallo Aljamain Sterling en UFC 280 fue nada más que un vistazo a las luchas continuas con las que había estado lidiando. Por esto, confía en poder volver a reinar.

"No quería retirarme. Ha sido algo muy amargo. Ha sido difícil para mí estar en el deporte recientemente, incluso ayudar a mi compañero de entrenamiento Juan Archuleta a pelear en Japón en RIZIN por el cinturón. Ha sido difícil para mí pensar en estar en el deporte al mismo tiempo que me obligan a dejarlo. Además, mi carrera simplemente resultó como lo hizo hacia el final, realmente amarga, ¿sabes?", partió diciendo Dillashaw en el Podcast de Jaxxon.

Además, TJ también comunicó: "Espero: todos los médicos que he conocido, todos son especialistas en mi hombro, todos me dicen que no pueden devolverme lo suficientemente bien como para poder pelear nuevamente. Los médicos no siempre tienen razón, pero tengo que someterme a una cirugía de hombro muy extensa. Lo que estoy esperando ahora mismo son algunas partes de cadáveres. Necesito un hueso de la cabeza del hombro de un cadáver".

Quiere una oportunidad por el título

"Estaba peleando contra un tipo con el que enfrento muy bien. Aljamain Sterling tenía el cinturón, tiene el cinturón, y no creo que sea tan bueno. Sí, tiene un grappling increíble, tiene algunas tomas traseras complicadas, pero su stand-up no es amenazante en absoluto. Podría dejar que me golpee tan fuerte como quiera y no pasaría nada", resumió el reconocido peleador estadounidense.

Para cerrar, el excampeón de UFC mencionó: "Sé que sigo siendo el mejor en la categoría de peso, por mucho. Para que me quiten el deporte de la forma en que lo fue, simplemente no me sienta bien... Si el hombro está bien, hombre, definitivamente tengo que volver allí. No puedo dejar que salga como salió". Sin dudas, la posible vuelta de TJ Dillashaw podría generar un gran debate en la división de Peso Gallo.