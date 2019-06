El exclusivo country de Rosario en el que está viviendo Juan Darthés

Juan Darthés regresó este fin de semana a la Argentina, después de seis meses en su Brasil natal. Aunque nunca se pudo comprobar su domicilio en San Pablo, es en esa ciudad donde habría permanecido todo este tiempo, después de la denuncia en su contra por violación que realizó la actriz Thelma Fardin. Por consejo de su abogado, Fernando Burlando, volvió al país: está viviendo en Rosario.

Según pudo saber Teleshow, Darthés está viviendo en el exclusivo barrio privado Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, a diez kilómetros del casco urbano. Aunque es muy difícil verlo en el lugar: se sabe que la seguridad es estricta, las medidas para ingresar a este barrio privado son severas y las viviendas allí están rodeadas de lotes grandes -de 1.500 metros cuadrados como mínimo-, casas lujosas y de grandes dimensiones.

El matrimonio de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini tuvo una propiedad allí; hace un tiempo la vendieron. En estos momentos Lionel Messi está construyendo una nueva vivienda en este lugar, al igual que su amigo Javier Mascherano. Otros futbolistas de desempeño internacional ya tienen allí importantes propiedades: Maximiliano Rodríguez y Kily González.

El ingreso a Kentucky tiene máximas medidas de seguridad: hay que pasar por varios controles para acceder a las viviendas de los socios, como en la mayoría de esta clase de barrio cerrado. Pero además, para hacerlo hay que entrar a la web del lugar, completar un formulario, crear un usuario y contraseña, y recién después se puede acceder al ingreso. Este es el lugar que eligió Darthés para vivir en la Argentina, al menos por ahora. La familia mantiene la casa de Nordelta, que salió de la venta.

En cuanto a la denuncia de Fardin en Nicaragua, la fiscalía de ese país recibió a fines de mayo un escrito de 24 páginas de parte del abogado César Guevara, representante de Darthés, en el que se alega la "inexistencia de delito" en el caso de la denuncia por violación que hizo contra el actor la actriz.

La denuncia de Fardin fue presentada el 4 de diciembre de 2018. La actriz acusa al actor de haberla violado señala en junio de 2009, cuando ambos formaban parte del elenco de la serie de televisión Patito Feo y se encontraban de gira por Nicaragua. El hotel Holiday Inn, donde se habían hospedado, habría sido el escenario del delito. Por entonces Thelma tenía 16 años, y Darthés, 15.

El 11 de diciembre de 2018 Fardin reveló su calvario en una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas, pero el abogado Fernando Burlando desestimó el relato de la joven y puso en duda sus palabras, al deslizar que en sus dichos no se advierte una "clara negativa" de su parte para mantener relaciones sexuales con Darthés.

Juan Darthés tenía que presentarse el 6 de junio a una nueva audiencia en el marco de la causa que él mismo le inició a Anita Co por daños y perjuicios, luego de que la actriz dijera -a través de las redes sociales- que él la había acosado durante el tiempo que compartieron las grabaciones de Gasoleros.

Pero una vez más el actor se ausentó y el encuentro debió suspenderse. A través de Burlando, argumentó que no podía venir a la Argentina. Además, afirmó que no podía someterse a una audiencia a través de una videoconferencia ya que estaba "estresado". Raquel Hermida, abogada de Co, invalidó el certificado médico presentado por el actor y aseguró que además mintió cuando fijó domicilio en San Pablo. También pidió la nulidad de la denuncia.