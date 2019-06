Jorge Rial volvió al aire y habló de Beatriz Salomón

La vedette sanjuanina Beatriz Salomón murió el último sábado tras una larga lucha contra el cáncer de colon. El lunes, Jorge Rial se ausentó sorpresivamente de la conducción de Intrusos y en las redes sociales recibió muchas críticas porque, en 2004, tuvo en vivo a la actriz y su expareja Alberto Ferriols inmediatamente después de que en Punto Doc emitan una cámara oculta, en la que se ve como el cirujano le pedía sexo a chicas trans a cambio de operaciones.

Este martes, Rial volvió a su ciclo y dedicó el inicio del programa a un extenso y fuerte descargo. “En el 2004, salió una cámara oculta a Alberto Ferriols, por entonces esposo de Beatriz Salomón, en Punto Doc. Que iba grabado a las 10 de la noche en América. Después, íbamos nosotros en vivo”, inició.

“Se empezó a promocionar la cámara oculta a Ferriols. Había un silencio absoluto sobre qué se trata la cámara oculta. Ella creía que la cámara oculta era por una cuestión de habilitación de la clínica y pide venir a Intrusos para defender a su marido. Arreglamos ver Punto Doc en el estudio de Intrusos, antes de nuestro vivo. Debo reconocer que Ferriols estaba nervioso. La cámara oculta no la hicimos nosotros, ni Luis Ventura como se dijo. La hizo Punto Doc”, afirmó el conductor.

“En las redes sociales me desearon la muerte a mí, a mis hijas y a mi mujer. Descubrimos viendo el programa que Ferriols operaba a chicas trans a cambio de sexo. El clima era de absoluto silencio. Ferriols se pone blanco, azul, violeta. Era un arcoíris. Beatriz le decía ‘ese no sos vos’”, continuó.

“Mariano Cúneo Libarona llama a uno de ellos les dice ‘vayanse, no salgan al aire’. Yo le dije a Beatriz ‘si te querés ir andate’ y ella responde ‘bajo ningún punto de vista’. Él se quería ir. Salimos al aire con el OK de Salomón y Ferriols. Ponemos al aire el grabado nuestro y después ella se defiende. Empezó como una defensa y terminó como un enojo”, reveló el conductor.

“Ellos se separan. Él no les pasaba plata, y ella se sentó acá a quejarse al respecto. Después, ella le hizo un juicio a esta empresa. Yo gestioné una reunión de Salomón con el canal, donde a ella se le hizo una oferta. Algo pasó en el medio y no aceptaron el acuerdo. Yo quería que volviera al canal. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo. Después, nos encontramos muchas veces”, prosiguió.

“Ella sabía que nosotros no hicimos la cámara oculta. Y que lo que hicimos en Intrusos fue con su permiso. Me hago cargo de todas las cagadas que hice, las que no, no. Lamento la muerte de la Turca Salomón, sobre todo por sus hijas. Sé que tuvo una pelea durísima contra el cáncer. Se fue de este mundo sin haber recibido nada. A veces los abogados te llevan a esa maraña. A los que me desean la muerte, infórmense. No sean tan burros. La única cámara oculta la hizo Punto Doc. Como nosotros somos cabeza, somos populares, es más fácil meternos a nosotros. De todos los que la recordaban, el único que les dio laburo fue Muscari. Yo asumo las cagadas que me mando. Las que no, no voy a asumir”, concluyó.

