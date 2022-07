Con un contexto político cada vez más complicado y con un gobierno nacional fracturado, con medidas que van y que vienen, en el medio de esa puja de intereses, queda el pueblo y sus necesidades. La coalición entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, empezó a tambalear tras dos años de gestión y esa situación generó varias consecuencias, entre ellas, la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán. Para el exgobernador de San Juan, Jorge Escobar, la situación del primer mandatario argentino se parece mucho a la del expresidente Fernando de La Rúa, que tuvo que irse de Casa Rosada en helicóptero: “los dos perdieron el respeto”, indicó.

DIARIO HUARPE habló con Escobar, quien explicó que encuentra muchos paralelismos del perfil de De La Rúa con el presidente Fernández. Si bien la situación política llevó a que el primero renunciara y dejara el poder a bordo de un helicóptero, en un marco mucho más complejo, para el exgobernador sus actitudes son muy parecidas.

En este sentido, Escobar afirma que, para él, al igual que De La Rúa, Fernández perdió el respeto del resto de los mandatarios y está gobernando “con miedo”. “Cuando un presidente pierde el respeto, gobierna por temor. Él no está capacitado para formar equipos aceitados y, por consecuencia, cede ante las presiones”, indicó.

El exmandatario provincial dijo que el gran error que está cometiendo Alberto Fernández es no “bancar” a funcionarios de su sector político. Por ejemplo, uno de ellos es Martín Guzmán.

“Si un presidente no está bien en su poder y en su respeto, no hay ministro que aguante y que haga su trabajo”, expresó el político y empresario sanjuanino.

Escobar se metió un poco más en el barro y fue por la cuestión económica: sostuvo que lo que tuvo que hacer Fernández con Guzmán es apoyar sus políticas, pero por sobre todo generar un plan económico, ya que sin un plan no hay futuro.

“Desde el gobierno y la cartera económica solo había medidas paliativas, no un plan a seguir. En el mandato de De La Rúa pasó exactamente lo mismo”, opinó.

Con respecto a esto, para Escobar lo que se tendría que haber hecho desde el punto de vista económico en la Argentina es “hacer el trabajo sucio” es decir, esas medidas que incomodan, esas que no benefician a ninguno sector. Para ejemplificar lo que dijo, habló de Jorge Remes Lenicov, quien devaluó el peso en el 2001 y tuvo que sacrificarse políticamente hablando para poder hacerlo. Después llegó Lavagna y gestionó en una “economía más ordenada”.

Pero no solo Alberto Fernández no apoyó a su ministro, sino que recibió su renuncia y cedió ante las presiones. “Hay tres cosas que había que hacer y que no hicieron ni Macri ni Fernández: la reforma laboral, monetaria e impositiva. Pero nadie quiere asumir el costo político que eso conlleva”, concluyó.

De esta manera, el exgobernador de la provincia fue categórico con el gobierno de Fernández y su presente/ futuro y admitió que, si bien no tiene la receta para arreglar toda esta situación, no es para nada fácil.